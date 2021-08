Superligaklubben Vejle har fyret cheftræner Carit Falch.

Det erfarer B.T.

Dermed når Carit Falch blot at stå i spidsen for Vejle i fem Superligakampe - og her er det kun blevet til et enkelt point.

Carit Falch blev i juni købt fri af sin kontrakt med Lyngby, men ifølge B.T.s oplysninger stod det hurtigt klart for Vejle, at matchet ikke var det rigtige.

Falchs sidste kamp som Vejle-træner blev mandagens opgør mod AaB, hvor vejlenserne tabte 0-1.

Opdateres...