Hvad der kommer let, går let.

Ja, det gode gamle ordsprog rammer fuldstændig plet i det her tilfælde.

I sidste uge havde den såkaldte Squid Game-kryptovaluta en samlet markedsværdi på flere milliarder danske kroner. Nu er den ingenting værd.

Det skriver BBC.

Netflix' megahit, tv-serien Squid Game, har blæst verden bagover. Siden serien om de 456 desperate og gældsramte mennesker, der sætter livet på spil i en række børnelege for en pengesum, havde premiere 17. september, har 111 millioner brugere tændt for Squid Game.

Lørdag, da B.T tjekkede, havde kryptovalutaen 'Squid' en værdi på over 100 danske kroner for en enhed. Men her tirsdag ligger værdien på under en øre.

Det massive værditab sker efter, at det kom frem, at det hele blot var fup og fidus.

Men hvad er der så blevet af alle de mange penge?

Langt de fleste af dem, er den anonyme stifter løbet afsted med, skriver soundvenue.

Vedkommende solgte sin del, da kryptovalutaen toppede, og det såkaldte Squid Game-online spil, som man egentlig skulle bruge kryptovalutaen til, findes heller ikke længere.

Allerede i starten advarede BBC mod at smide sine penge efter kryptovalutaen.

Dem, der havde investeret deres penge i valutaen, kunne nemlig ikke sælge dem videre.

Hjemmesiden til onlinespillet var desuden fyldt med stavefejl og grammatiske fejl, fremhævede kritikere ifølge BBC.