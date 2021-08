Hvis du er på udkig efter en billig internetforbindelse, er det måske nu, du skal slå til.

Lige nu er der nemlig flere bredbåndsleverandører, som kæmper om at være billigst, hvad angår en 1.000 Mbit/s internetforbindelse.

Det skriver Berlingske.

Priskrigen kommer af, at det norske selskab Telenor for nylig sænkede månedsprisen for en internetforbindelse med 50 kroner. Det har nemlig fået bredbåndskonkurrenten Fastspeed til at tage skridtet videre.

»Vi kan ikke tillade, at Danmarks næststørste telekoncern er billigere end os. Vi skal være billigere – også selv om der i forvejen er krig med intens konkurrence på et blødende bredbåndsmarked,« siger Jens Raith, der er administrerende direktør for Fastspeed, til Berlingske.

Som kunde hos Telenor skal man i øjeblikket betale 199 kroner for en forbindelse med hastighed på 1.000 megabit i sekundet via kabel-tv-stik. Men fordi at Fastspeed har valgt at skifte kurs, sælger de nu tilsvarende forbindelse til 198 kroner – altså én krone billigere end Telenor.

De to selskaber har ellers tidligere ligget på samme prisniveau, hvor de har solgt en internetforbindelse til 249 kroner.

Men det er dog ikke første gang, at Fastspeed justerer priserne og efterkommer konkurrenterne.

Lige siden at selskabet blev stiftet, har Fastspeed nemlig haft ry for at presse konkurrenterne og har ifølge Berlingske fået 60.000 bredsbåndskunder og har et mål om at have 100.000 ved årsskiftet.

Herudover er priskrigen mellem de to selskaber desuden kommet i kølvandet på, at danskerne fra årsskiftet kan risikere at betale mere for internetforbindelser. Det kommer af, at Erhversstyrelsen i øjeblikket lægger op til, at ejere af landets netværk, får lov til at kræve højere priser, end hvad de i forevejen gør i dag.