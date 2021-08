Kokkeriet i København står til en klækkelig bøde.

For det er nu anden gang på en måned, at Fødevarekontrollen har uddelt en sur smiley til Michelin-restauranten på grund af for høje temperaturer i madvarerne.

Ved første besøg er der tale om en bøde på 10.000 kroner og seneste besøg 12. august koster restauranten en yderligere bøde på 17.000 kroner.

Og det er noget, som ejer Sammy Shafi tager meget seriøst.

Foto: Skærmbillede fra rapporten Vis mere Foto: Skærmbillede fra rapporten

»Jeg ligger mig fladt ned. Temperaturerne, der er målt på den pågældende dag, det skal vi selvfølgelig rette os ind efter, det er klart. Jeg må indrømme, at efter anden besøg, så indså jeg at problemet nok var lidt større end først antaget,« forklarer han til B.T.

Og det var netop kølingen der imidlertid fortsat ikke er godt nok styr på. Det mener fødevarekontrollanterne, som var på det seneste visit.

'Temperaturen i kølerummet i produktionskøkkenet blev med kalibreret luftføler målt til 8,7 grader,' kan man læse i smileyrapporten.

'Virksomheden opbevarede cirka 2-3 kg fersk makrel, der blev målt til en kernetemperatur på 6,0°C med kalibreret indstikstermometer, samt 2 kg klargjort fersk torsk, der blev målt til en kernetemperatur på 9,8°C med kalibreret indstikstermometer. Udover fersk fisk blev der i kølerummet opbevaret sovser, mejeriprodukter, tilberedt kød og muslinger, kogte kartofler samt pålægsvarer.'

»Vi har været hele kølesystemet igennem og skiftet samtlige kølebokse, og her er alt blevet skiftet, som i alt. Vi har en lang regning, der kan bevise det hele. Det er selvfølgelig uacceptabelt, at de måle de temperaturer og derfor har vi lavet om på flere procedurer, for at undgå, at temperaturen stiger, når vi for eksempel sætter kogt fisk ind i kølemontren,« fortæller Sammy Shafi og fortsætter:

»Derudover har vi fundet ud af, at den fiskemand vi plejede at bruge, der har kernetemperaturen været for høj, og derfor har vi skiftet ham ud. Vi har ændret hele proceduren når vi modtager fisk. Hvordan vi arbejder med den, hvordan vi køler den ned og alt herefter.«

Den utilstrækkelige køling endte med at koste 15.000 kroner i bøde samt den sure smiley, selvom madvarerne i det varme kølerum omgående blev smidt ud.

Og så blev der udstedt yderligere en bøde på 2000 kroner, fordi gæsterne indtil nu er blevet mødt af en rapport med en forældet og halvglad smiley.

»Vi har nu sat en føler på samtlige kølere også, hvis der skulle komme et udfald i temperaturen, som ikke giver mening. Derudover har vi allierede os med et andet firma, som skal rådgive os og holde øje følerne, hvis de giver udslag,« afslutter Kokkeriets ejer med.

Om de to sure smiley har indflydelse på den kommende Michelin-stjerne vurdering, det må tiden vise. Sammy Shafi håber i hvert fald på en glad smiley ved næste besøg.