Tre til fire gange om måneden. Så ofte siger Maria Christensen, at hendes YouSee-internet falder ud.

YouSee-kunden, der bor nord for Odense i Lumby, har derfor måttet hente et nødmodem, bruge sin egen mobile data, og så har hun måttet ringe igen og igen for at klage til det store teleselskab.

Nu har hun dog fået nok og har derfor startet en underskriftindsamling i området, hvor hun bor. Her har folk skrevet under på, at de også er mere end utilfredse med de problemer, de oplever med deres internetabonnement.

»Når mit internet ryger, så går det ud over min indkomst, og hos YouSee er meldingen bare, at jeg kan hente et nødmodem hos dem,« siger Maria Christensen.

Det har hun så gjort to gange, men sidste gang blev hun hidsig og bad selskabet om selv at levere.

»Det kan ikke passe, at jeg skal køre, hver gang det internet går ned.«

Og noget tyder på, at Maria Christensen ikke er den eneste, der er utilfreds. Hendes underskriftindsamling maler et billede af, at hendes naboer oplever lignende udfald i forbindelsen.

120 beboere i området har opgjort deres navne og adresser på Maria Christensens liste, så hun kan få teleselskabet til at reagere. B.T. Odense har fået indsigt i underskriftindsamlingen.

»Jeg har talt med naboer, som får ti kroner i kompensation for hver dag, internettet er nede, men jeg har ikke fået noget,« siger Maria Christensen.

»Meldingen er også, at jeg højst kan blive tilgodeset for de penge, jeg har betalt for abonnementet. De siger, at der ikke er nogen kompensation for den tabte indtjening, der er, hver gang internettet går ned.«

Maria Christensen arbejder hjemmefra som fundraiser, og hun får fast løn. Derudover får hun dog også en bonus, når hun rejser penge, og det er altså den bonus, der ryger sig en tur, når internettet ikke dur.

YouSee-kunden fortæller, at det ikke er rart som medarbejder, når man ikke har styr på sine arbejdsforhold.

»Jeg har også rettet henvendelse til kommunen, og de sendte nogle teknikere ud for at undersøge, om der skulle være noget med kablerne, men det sagde de, at der ikke er,« siger Maria Christensen.

Derfor er der nu kun ét sted, hun kan rette sin frustration, og det er mod den udbyder, som ellers lover godt og solidt netværk.

»Jeg ringede til YouSee, inden jeg flyttede hertil for at høre dem, om der skulle være problemer med internettet, da det jo er der, jeg arbejder. Der lovede de mig, at jeg ikke skulle være bekymret,« siger hun.

»Derfor føler jeg altså, at jeg ikke får den vare, jeg er blevet lovet.«

I forskellige grupper er der mange af de andre utilfredse kunder, som hylder Maria Christensens tiltag, Selv håber hun bare, at hun i første omgang kan få nogle svar på, hvorfor internettet ikke virker.

Derefter håber hun, man finder frem til en løsning, så dem, der bor i bydelen nord for Odense, kan være lige så online som resten af byen.

B.T. Odense har været i kontakt med YouSee, som beklager, at kunderne i området har oplevet store internetfejl. Virksomheden har sendt en mail om udfordringerne.

Hvorfor opstår disse problemer?

»Der har desværre været en række fejl på strømforsyningen til den hovedfordeler, der forsyner i området omkring Harlekinvej, H.C. Lumbyesvej, Isabellavænget, Paulinevænget og Colombinevænget. Det har betydet, at beboerne over flere dage har mistet deres internetforbindelse i kortere perioder. Det beklager vi meget.«

Får kunderne det, de betaler for?

»Det er vigtigt for os at levere en god service og en stabil forbindelse til vores kunder. Samtidig kan det desværre ikke undgås, at der indimellem sker fejl på vores udstyr.«

»Vi har alle gange fejlrettet så hurtigt som muligt, men vi har fuld forståelse for, at det for beboerne i området har været irriterende, at internetforbindelsen blev afbrudt i perioder over flere dage.«

Er der mere, man kan gøre for dem, så de får bedre service i fremtiden?

»Vi har bestemt ikke været hurtige nok til at udbedre fejlen, og jeg vil endnu engang beklage, at denne fejl har ramt vores kunder over en længere periode. Det skyldes, at kompleksiteten ved strømfejl er stor, og derfor kan netop disse fejl være ekstra komplekse og tidskrævende at løse,« lyder svaret fra udbyderen.

De siger, at fejlen er udbedret, og skulle man opleve flere problemer, bør man tage fat i dem igen.