Den kommende vinter står til at blive en dyr fornøjelse for stort set alle danske husstande.

En ekstraregning er allerede begyndt at ramme danskernes budgetter og slipper ikke umiddelbart taget lige foreløbig.

For nogle er der tale om en ekstraregning i størrelsesordenen 800 kroner om måneden. For andre vil den være knap halvt så stor.

Og selvom nogle slipper med lidt mindre endnu, er én ting fælles for alle: Vi kommer ikke uden om at skulle have flere penge op ad lommen.

Energipriserne er nemlig eksploderet de seneste måneder og sætter i disse dage rekorder.

Gaspriserne er steget med 85 procent i forhold til et år siden, og på elfronten er der tale om en stigning på 50 procent over et år og en fordobling siden 2019, viser tal, som Danske Bank har trukket for B.T.

Det er stigninger, som potentielt kommer til at koste dig en hel del penge.

Hvis vi starter med gas, så er der i dag 400.000 husstande, som varmer med gas.

Bruger en familie 1840 kubikmeter om året, og de nuværende priser kører i 12 måneder, så stiger den årlige udgift til opvarmning fra 11.200 kroner til 20.800 kroner, viser beregninger fra Danske Bank.

Det er 800 kroner mere om måneden.

»Det er ret vilde stigninger, vi har set på gas, og 800 kroner mere om måneden er bestemt noget, mange danske familier vil kunne mærke. Hvis vi får en kold vinter, så kan det her godt ende i en regning, som er markant,« siger Louise Aggerstrøm Hansen, chefanalytiker i Danske Bank.

Også elpriserne er steget kraftigt og ramte 12. og 13. september rekordniveauer.

Privatøkonom hos Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen. Foto: Søren Bidstrup

Det er på elregningen, at klart flest står til at blive ramt.

Vi starter med de elkunder, som står til den største regning: De godt 100.000 danskere, som varmer op med varmepumper.

Bruger en husstand med varmepumpe omkring 8.000 kwh om året, står man til en ekstraregning på omkring 4.200 kroner om året – eller 350 kroner mere om måneden.

Har du blot et gennemsnitligt elforbrug for en husstand, som ligger omkring 4.000 kwh, står du til en ekstraregning på 2.100 kroner om året eller omkring 175 kroner om måneden.

»På elpriserne er det måske ikke lige så dramatisk, men det her er så en regning, der sådan set rammer alle husstande,« siger Louise Aggerstøm Hansen:

»Det er lidt mindre beløber og er måske lidt nemmere at håndtere i en privatøkonomi. Men det er klart, at hvis du har varmepumpe, så begynder det også at være et større beløb, og hvis du for eksempel kører i elbil, så vil du nok også kunne mærke det noget mere.«



Der er flere årsager til de stigende priser på både el og gas. Årsager, som peger i retning af, at stigningerne kan vare ved.

Grundlæggende handler det om udbud og efterspørgsel.

De norske vandreservoirer er lavere end normalt, og det har betydning for den vandkraft, der produceres strøm med. Strøm, der eksporteres til Danmark.

Samtidig er CO2-kvotepriserne steget, hvilket også har betydning.

Der er omkring 15 procent mindre gas på lager i Europa lige nu end normalt, fordi lagrene blev tømt ud efter en kold vinter, og der er udfordringer med forsyningen af gas fra Rusland.

Alle elementer, som har bidraget til stigende priser.

Forventningen er, at priserne på både el og gas vil ligge højt hele vinteren og først falde igen et stykke inde i 2022.