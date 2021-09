Vibeke Hindhede Jansen er en af de mange odenseanere, der i forbindelse med den igangværende udrulning af fibernet, er kommet hjem til en ærgerlig overraskelse.

»Da jeg kom hjem en dag, stod der pludselig en kæmpe stor boks foran min postkasse,« fortæller Vibeke Hindhede Jansen og fortsætter:

»Jeg blev rasende.«

TDC tog for et års tid siden hul på anden runde af arbejdet med at installere fibernet til i alt 3.000 adresser i Odense Kommune.

De er således også kommet forbi Vibeke Hindhede Jansens adresse – dog uden at fortælle hende om det på forhånd.

»Jeg er ikke blevet kontaktet af TDC og har ikke fået nogen form for information. Pludselig stod den der bare,« fortæller hun.

En boks fra TDC blev i efteråret sidst år placeret foran Vibeke Hindhede Jansens postkasse. Hun undrer sig over, at TDC må det, uden at have kontatket hende først. Vis mere En boks fra TDC blev i efteråret sidst år placeret foran Vibeke Hindhede Jansens postkasse. Hun undrer sig over, at TDC må det, uden at have kontatket hende først.

Vibeke Hindhede Jansen er da heller ikke det eneste, der er blevet overrumplet af TDC's placering af fibernet-installationer.

B.T. har kendskab til flere andre sager, hvor husejere i Odense er kommet hjem til nye fibernetskabe fra TDC uden at være blevet kontaktet inden. Nogle har endda oplevet, at hækken er blevet ødelagt i forbindelse placering af et installationsskab.

Vibeke Hindhede Jansen valgte at klage til TDC.

»Jeg skrev til dem, og spurgte om det kunne være rigtigt, at de uden forvarsel kunne placere den (fibernetboksen, red.) inde på min grund,« fortæller hun og fortsætter:

»Efter et par dage blev jeg så ringet op med beskeden om, at TDC kan disponere 80 cm ind fra skel. Men det undrer mig. Særligt undrer det mig, at de ikke har kontaktet mig inden.«

B.T. har kontaktet TDC og konfronteret dem med de utilfredse odenseaneres historier. Her er svaret et lidt andet, end det Vibeke Hindhede Jansen fortæller, at hun fik.

»Hvis der er tilfælde, hvor boligejere ikke er tilfredse med placeringen af et fiberskab, vil enten vores underleverandør eller kvalitetsteam tale sagen igennem med boligejeren og forsøge at finde en alternativ placering af skabet,« lyder det fra Henrik Leu, underdirektør hos TDC NET.

Samtidig lægger han vægt på, at de nye skabe ikke placeres på privat grund.

»Ved opstart af nye projekter indsender vi eller vores underleverandør en graveansøgning til kommunen. Her fremgår den planlagte placering af fiberskabene. Skabene vil altid være placeret på offentlig grund, og ikke på boligejernes private matrikel,« fortæller Henrik Leu.

Har du oplevet problemer i forbindelse med udrulningen af fibernet, så skriv til B.T. Odense på: tipodense@bt.dk