Lørdag formiddag bliver du nok nødt til at søge en alternativ rute, hvis du har planer om at køre ud af eller ind i Odense via Middelfartvej.

I fire timer kommer noget af vejen nemlig til at være lukket for alt trafik for at gøre plads til en kæmpe byfest i området.

Festen skal markere enden på fem års arbejde i Odense-bydelen, og på dagen skal et nyt kunstværk afsløres, som i ægte Hollywood stil bringer Bolbro på bykortet.

Kunstværket består nemlig af mandshøje bogstaver, som tilsammen danner bydelens navn Bolbro. Og værket bliver indviet af by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V).

»Områdefornyelsen har kickstartet en positiv udvikling, der trækker investorer til, og resten af Odense har fået øjnene op for Bolbro. Bolbro har altid været en fed bydel på sin helt egen måde – områdefornyelsen har gjort det lettere at få øje på,« siger Christoffer Lilleholt i en pressemeddelelse.

Det store kunstværk bliver placeret ved indgangen til det nye bystrøg i Bolbro på Fortællepladsen foran Bolbro Apotek. Og det er Steen Koerner Studio, der står bag de høje bogstaver.

Fejringen af områdefornyelsen er blevet slået sammen med den årlige Bolbro-dag.

Der vil i løbet af dagen være en masse konkurrencer, musik, foodtrucks og overraskelser, som beboerne i området kan tage del i.