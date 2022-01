Der var kun få timer til juleaften, da Jonas Nielsen sad i sit rækkehus i Bjerringbro og bemærkede, at han havde fået en besked i e-Boks.

Den var fra fjernvarmeselskabet Gudenådalens Energiselskab. Og der var ikke tale om en hyggelig julehilsen.

Beskeden var et brutalt varsel, som har rystet selskabets kunder.

Der stod kort og godt, at kunderne fra 1. april står til en prisstigning på 185 procent.

Jonas Nielsen. Vis mere Jonas Nielsen.

Jonas har regnet sig frem til, at det vil betyde, at han går fra at betale omkring 2.300 kroner i kvartalet til at skulle af med omkring 7.000 kroner i kvartalet.

»Jeg tænkte først, at det måtte være en dårlig joke. Så tænkte jeg, at det måtte være en fejl, men det er det ikke. At sende sådan et varsel dagen før juleaften er helt hen i vejret. Og selve prisstigningen er jo helt vild,« fortæller 32-årige Jonas Nielsen:

»Jeg er klar over, at el- og gaspriserne er steget, men det her er en helt voldsom stigning, som kommer til at betyde, at nogle her i området må flytte. Jeg frygter, at vi nærmest kan risikere et kollaps i lokalområdet. Folk er kede af det og vrede.«

Kunderne i Gudenådalens Energiselskab er blevet ramt af de voldsomt stigende priser for gas og el, som lige nu udløser markante ekstraregninger i mange danske husstande.

Ifølge Dansk Energi har elpriserne ligget og svinget mellem en tredobling og en seksdobling siden sommeren 2021. Gaspriserne har i perioder været op mod tidoblet.

I det varsel, Gudenådalens Energiselskab har sendt ud til kunderne, lyder forklaringen, at voldsomt stigende priser på el og gas udløser en stor prisstigning fra 1. april.

Konkret skriver selskabet, at hvis man bor i hus på 130 kvadratmeter, kan man risikere en prisstigning på 185 procent, hvilket betyder en årlig udgift på hele 45.441 kroner om året.

En besked, som chokerede Karina Jensen. Hun bor i Ulstrup, er studerende og bor alene med to børn på halvandet og seks år.

Karina Jensen. Vis mere Karina Jensen.

Hun står til at stige fra en månedlig udgift på 1.000 kroner til omkring 3.000 kroner om måneden.

»Jeg kan ikke se, hvor jeg skal finde de penge. Min økonomi er presset i forvejen. Jeg har ringet til selskabet, men der er ingen hjælp at hente. De siger bare, jeg skal skrue ned for varmen,« siger Karina Jensen:

»Jeg ligger vågen om natten og kan ikke se, hvordan jeg løser det her. Jeg kan ikke skrue ned for varmen, jeg har to små børn. Det virker meget surrealistisk det hele. Jeg må holde op med at studere eller flytte. Lige nu håber jeg, at der er nogle politikere, der griber ind.«

I et interview med 24/7 har formanden for Gudenådalens Energiselskab, Preben Sørensen, forklaret, at selskabets energi er to tredjedele produceret af eldrevne varmepumper og en tredjedel gas. De to energiformer er blevet markant dyrere.

Den perfekte storm: Derfor er priserne buldret op Priserne på gas og elektricitet ramte i slutningen af 2021 rekordhøje niveauer. Elprisen er i perioder seksdoblet, mens gasprisen i perioder er tidoblet. Flere ting gør sig gældende, forklarer Lars Aagard, administrerende direktør i Dansk Energi. Han peger på nogle af dem: Politik: Der har været markedsuro i forhold til russerne. Hvor meget gas kan og vil de levere?

Efterspørgsel i bevægelse: Vi har haft højkonjunktur i Europa. Da vi kom ud af coronanedlukning, kom økonomien hurtigere tilbage end forventet. Trækket på de lagre af gas, vi har i Europa, har været større end forventet.

Ramt af vejret: Det har været en kold vinter og en varm sommer. Vi har brugt mere gas til at varme op i den kolde vinter og mere el til at køle om sommeren. Og da vi laver el på gas, har vi også brugt mere gas i elsektoren.

Samtidig har det ikke regnet så meget i Norge, som det plejer. Om vinteren plejer vi at kunne trække en meget stor mængde vandkraftstrøm i Norge. Det vand samler de op i deres magasiner i regnsæsonen, men det har ikke regnet så meget, og det betyder, at så skal vi bruge mere gas i stedet.

Endelig har det blæst mindre end normalt, og det vil sige, at al den grønne strøm fra vindmøllerne har vi ikke fået så mange kWh-timer ud af, og så har vi igen måttet trække på gas.

Bundlinjen er, at alt det her har fået gaspriserne til at eksplodere, og det har trukket elpriserne med op.

Han forklarer også, at man arbejder hårdt på at løse situationen, og at der er tale om et varsel af det værste scenarie.

Jonas Nielsen i Bjerringbro har ingen tiltro til, at der kommer nogen løsning. Han regner stærkt med, at den voldsomme prisstigning står ved magt.

»Det beroliger mig overhovedet ikke, at de siger, de arbejder på en løsning. Jeg regner med, at vi ender tæt på den pris her,« siger Jonas Nielsen:

»Nu har jeg slukket varmen i protest og har taget ekstra tøj på. Jeg klarer nok det her, men for andre er det katastrofalt. Hvis det her skal løses, skal der nok politisk handling til.«