Kritikken vælter nu ned over Morten Messerschmidt fra de tre andre kandidater til at blive formand for Dansk Folkeparti.

Lørdag morgen har topfavoritten nemlig meddelt på TV 2 News, at han ikke vil stille op til debat med de andre formandskandidater.

Det er en beslutning, der får de tre andre kandidater til at komme med skarpe ord mod Morten Messerschmidt.

Alle tre - Erik Høgh Sørensen, Martin Henriksen og Merete Dea Larsen - vil nemlig gerne mødes og debattere ansigt til ansigt.

»Jeg synes, at det er han uværdig optræden fra Morten Messerschmidts side, når han som den eneste ikke vil stille op til debat med os andre,« siger formandskandidat Erik Høgh-Sørensen og tilføjer:

»Jeg må konstarere, at Morten Messerschmidt åbenbart ser formandssejren som sikker, og derfor vil han ikke stille op til debat med os andre. Det synes jeg, er meget problematisk.«

Formandskandidaten Martin Henriksen mener, at det er skadeligt, at Messeschmidt som den eneste af de fire favoritter ikke vil stille op i en dabat.

»Jeg synes, at det er rigtig ærgerligt. Partiet står jo i en svær situation og har været i en krisesituation, fordi der netop har været noget nogle interne fraktioner og magtkampe,« siger han og tilføjer:

Synes du, at Morten Messerschmidt burde stille op til debat med de andre formandskandidater i Dansk Folkeparti?

»Derfor ville det være helt oplagt, hvis kandidaterne mødte hinanden og debatterede ansigt til ansigt i stedet for at debattere gennem medierne.«

Også formandskandidaten Merete Dea Larsen mener, at det er forkert, at Morten Messerschmidt ikke vil stille op til debat.

Dog mente hun også i starten, at det ville skabe mere splid, hvis alle stillede op mod hinanden i kandidatdebat. Men hun har skiftet holdning, så Messerschmidt nu står alene blandt de tre formandskanidater.

»Jeg var fredag aften til debat med de andre kandidater bortset fra Morten Messerschmidt i Go' Aften Live på TV2, og vi havde en rigtig god samtale med hinanden,« siger hun og fortsætter:

»Så jeg mener slet ikke, det er skadeligt for partiet, at vi er i debat med hinanden.«

Så Morten Messerschmidt står altså alene med sin holdning.

