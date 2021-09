Har du endnu ikke gået en tur og taget det obligatoriske selfie i Regnbuen på Aros? Så kan det være, det er nu, du skal gøre det.

I hvert fald, hvis du er 27 år eller under.

I uge 37 er entreen nemlig gratis for unge mellem 18 og 27 år på en række kultursteder i Aarhus.

Initiativ hedder K7. K for kultur, 7 for 7 dage, uge 37 og op til 27 år.

K7 er landsdækkende, og i alt er 111 museer, kunsthaller og kulturinstitutioner gratis for unge i uge 37.

Hvis du skulle have tid til mere end et enkelt besøg, kan du faktisk også vinde syv årskort til et valgfrit museum til dig og dine venner. Den, der besøger flest museer og hashtagger et billede med #7dageskultur, bliver nemlig vinderen.

Intentionen med K7 er at gøre kulturoplevelser mere tilgængelige for unge.

I Aarhus er Aros, Besættelsesmuseet, Museet Køn, Moesgaard Museum, Kunsthal Aarhus og Museum Ovartaci en del af initiativet.

Du kan finde hele oversigten over gratis tilbud her.