Fødevarestyrelsen har travlt for tiden.

Tidligere mandag kunne de meddele, at producenten Scandic Food A/S tilbagekalder en ketchup, og nu er den gal med endnu et produkt.

Denne gang er det en økologisk kartoffelsalat med gulerødder fra producenten BY Lantz, der tilbagekaldes.

Det er kartoffelsalater med bedst før-datoerne 29/09/2021 og 06/10/2021, som sælges i Irmabutikker på Sjælland, der er tale om, og som Fødevarestyrelsen anbefaler forbrugerne at levere tilbage til butikkerne.

For ketchuppen er problemet, at der har været gasudvikling i enkelte af ketchupflaskerne, og det er samme problem, der gør sig gældende med kartoffelsalatens emballage.

Det er ketchup af mærket 'Rema 1000 Tomat Ketchup', som tilbagekaldes.

På grund af uønsket vækst af mælkesyrebakterier er der konstateret gasudvikling i enkelte af ketchupflaskerne.

Det frarådes derfor, at man indtager ketchuppen med den nedenstående holdbarhedsdato.

Fakta om det tilbagekaldte produkt:

Navn: Rema1000 Tomat Ketchup

Nettoindhold: 1.000 gram

Bedst før-dato: 25/03/2022

Solgt i: Rema1000

Producent: Scandic Food A/S

Har du købt den pågældende ketchup og har den ovennævnte holdbarhedsdato, opfordrer Fødevarestyrelsen dig til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det.