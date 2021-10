Virksomheden BY Lantz tilbagekalder en kartoffelsalat, som er solgt i Irma-supermarkeder over hele Sjælland.

Det skyldes, at der er konstateret gasudvikling i nogle af pakningerne.

Det skriver Fødevarestyrelsen.

Tilbagekaldelsen af kartoffelsalaten ved navn 'Økologisk Kartoffelsalat med Gulerødder' blev første gang annonceret 27. september, men er nu opdateret, idet kartoffelsalater med en ny 'bedst før-dato' nu også tilbagekaldes.

Det drejer sig om produkter med bedst før-datoen 20.10.2021, oplyser Fødevarestyrelsen.

Den økologiske kartoffelsalat tilbagekaldes, fordi producenten har konstateret gasudvikling i nogle af pakningerne, hvilket tyder på uønsket vækst af mikroorganismer.

Her er et overblik over tilbagekaldelsen:

Navn: Økologisk Kartoffelsalat med Gulerødder

Nettoindhold: 350 gram

Bedst før-datoer: 29.09.2021, 06.10.2021 og 20.10.2021

EAN-stregkodenummer: 5710871004605

Har du købt den pågældende kartoffelsalat – og har den en af de ovenstående bedst før-datoer – opfordrer Fødevarestyrelsen dig til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det.