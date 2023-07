Et jysk ægtepar føler sig lige nu snydt for over en kvart million kroner af Lauritz.com.

For størstedelen af de penge, det kriseramte auktionshus skylder dem, risikerer de aldrig at se.

Det begyndte ellers glædeligt, da deres arvestykke blev solgt for 390.000 kroner ved hammerslag efter en budkrig.

Trækker man salæret fra, var parret nu pludselig 331.000 kroner rigere.

Det ledte til stor begejstring, som dog hurtigt blev erstattet af skuffelse, vrede og afmagt.

For knap to måneder senere – og efter en årelang økonomisk nedtur – er Lauritz.com nu gået i betalingsstandsning.

Det betyder, at auktionshuset fastfryser kundernes salgsprofitter, mens ejerne forsøger at købe sig tid og penge til at styre udenom en konkurs.

»Jeg er så vred, og jeg føler, at jeg har været udsat for tyveri, fordi pengene var blevet overført til deres konto. Nu forsvinder de bare i deres store gældshul,« siger den ene af de to sælgere, der ikke ønsker at stå frem med navn.

Professor: De penge ser de næppe

B.T. har set sælgernes korrespondancer med Lauritz.com, hvori auktionshuset forsikrer dem om, at de nok skal få deres profit.

'Alle sælgere har indtil nu og vil også fremover få deres penge,' skrev en lokal vurderingsekspert fra Lauritz.com til parret 1. juni.

Men det skal de ikke regne med, hvis man spørg professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh, der har kigget i regnskaberne hos Lauritz.com

»Skulle jeg spille på, om Lauritz.com overlever eller konkurs, ville jeg sætte pengene på en konkurs.«

Og i tilfælde af en konkurs står kunderne, der har sat ting til salg hos Lauritz.com, bagest i køen for at få deres penge.

»Dem ser de næppe mange af,« siger han om de 331.000 kroner, ægteparret har til gode.

Per Nikolaj Bukh vurderer ud fra Lauritz.coms omsætning i den senere tid, at selskabet skal bruge 30 eller 40 millioner kroner for at kunne betale kundernes tilgodehavende.

»Lauritz.com overlever kun, hvis nogen skyder penge ind i selskabet. Og det er svært at se, at man kan få nogen til det. Selskabet har ikke udsigt til at tjene penge.«

Han peger på, at Lauritz.com ikke har en forretningsmodel, som kan skaleres effektivt, og derfor giver det ikke mening for investorer eller banker at investere i selskabet.

»Jeg tror, løbet er kørt for selskabet.«

I bedste fald, hvis Lauritz.com går konkurs, kan kunderne måske se 25 procent af det beløb, Lauritz.com skylder dem, vurderer han.

»Jeg ville føle mig heldig, hvis jeg bare fik noget af det tilbage.«

Trækker et spor af vrede kunder efter sig

B.T. har i løbet af foråret skrevet en række historier om, hvordan det økonomisk pressede auktionshus har tilbageholdt kundernes salgsgevinster og brugt dem til at dække selskabets egne udgifter frem for at udbetale dem til kunderne.

Det har gjort flere kunder vrede over, at de ikke har fået deres penge.

Lauritz.com har i løbet af foråret udvidet sin egen betalingsfrist til kunderne fra 30 bankdage til 40 bankdage og igen til 60 bankdage, indtil selskabet i juni helt sløjfede en tidsfrist og i stedet blot lovede at betale pengene hurtigst muligt.

De mange forsinkelser fik først Forbrugerrådet til at rette kritik af selskabet og til sidst helt fraråde kunder at sætte ting til salg på siden.

B.T. har set dokumentation for, at ægteparrets kunstgenstand er blevet solgt ved hammerslag for 390.000 kroner.

I et skriftligt svar til B.T. oplyser Lauritz.com, at selskabet ikke kan kommentere på 'enkeltsager, der handler om sælgere, hvis afregning er indefrosset som konsekvens af rekonstruktionen'.

Direktør Mette Rode Sundstrøm tilføjer:

'Vi er meget kede af og beklager dybt, at vi har udeståender til sælgende kunder, som vi ikke har kunnet afregne som aftalt. Rekonstruktionen er en juridisk proces, der gerne skal give os arbejdsro til at holde vores daglige auktionsdrift i gang for at generere nødvendig omsætning, mens vi arbejder målrettet på at tilvejebringe en ny finansiering, hvis vigtigste sigte netop er at kunne betale vores kreditorer så hurtigt som muligt. Det er et juridisk greb ved en rekonstruktion, at virksomhedens gamle kreditorer fastfryses i en given periode. Perioden kan variere, men vi arbejder intenst på at komme i mål hurtigst muligt qua de forskellige igangværende forhandlinger om ny finansiering.'