Forbrugerrådet Tænk opfordrer nu utilfredse Lauritz.com-kunder til at kontakte Forbrugerklagenævnet for at få deres manglende penge.

Det siger jurist hos rådet Martin Bruun-Houmølle, efter B.T. mandag kunne fortælle, at auktionshuset endnu engang har udskudt at betale kunderne, hvad det skylder.

De, der for nylig har solgt varer hos Lauritz.com, fik mandag en mail om, at der nu kan gå op til 60 dage, før de får deres salgsgevinst udbetalt.

Auktionshuset har længe været i økonomiske problemer og kæmpet med massiv gæld, og det er anden gang inden for tre måneder, at ventetiden på udbetaling bliver forlænget.

Det vækker både kritik hos en økonomiprofessor og altså nu også hos Forbrugerrådet Tænk – ikke mindst fordi Lauritz.com har en særlig forretningsmodel, hvor kundernes salgsgevinster bliver brugt som kassekredit til at finansiere forretningens daglige drift.

»Kunderne låner penge til virksomheden, uden de har accepteret det, og de får ikke selv noget ud af det. De bliver ikke kompenseret for den øgede ventetid, og deres penge bliver taget som gidsel. Vi syntes allerede, det var problematisk, første gang Lauritz forlængede ventetiden,« siger Martin Bruun-Houmølle og henviser til, at auktionshuset i januar øgede den maksimale ventetid for udbetaling fra 30 til 40 dage.

Nu er det endnu mere kritisk, siger han og henviser derfor til Forbrugerklagenævnet.

»Kan man ikke få virksomheden til at reagere på en klage, kan man tage sagen videre til Forbrugerklagenævnet. Og det kan jeg anbefale, at man gør, hvis man er utilfreds med den måde, man bliver behandlet på.«

Hos Forbrugerklagenævnet træffer uafhængige jurister en vurdering, som virksomheden kan vælge at efterleve eller ej – men gør den ikke det, kan fogedretten hjælpe forbrugeren med at få sine penge.

Grundlaget for at gå til Forbrugerklagenævnet er ifølge Martin Bruun-Houmølle, at en aftale som udgangspunkt er bindende.

»Det står i aftalelovens regler. Så jo mere, man begynder at lægge dage til på den her betalingstid, jo tættere kommer vi på noget, som er et såkaldt bebyrdende vilkår, som forbrugeren kan klage over.«

Hos Forbrugerrådet Tænk kan man ikke svare på, om auktionshusets forretningsmodel er i trit med loven.

»Men uanset om det er inden for lovens rammer eller ej, ser vi det som virkelig problematisk og virkelig uhensigtsmæssigt, at en virksomhed kan agere på denne måde,« siger han.

Berlingske har tidligere beskrevet ud fra dokumenter, regnskab og skriftlige svar fra Lauritz.com, hvordan selskabet bruger kundernes penge til at dække udgifter frem for at udbetale dem øjeblikkeligt.

Avisen har ligeledes beskrevet, at virksomheden for år tilbage optog et stort obligationslån, som den har kæmpet med at tilbagebetale – blandt andet har Lauritz.com solgt en række auktionshuse i Sverige for at nedbringe noget af gælden.

Med den viden in mente sagde en professor i økonomistyring tirsdag til B.T., at det er »dårlige tegn«, når virksomheden nu bliver ved med at udskyde betalingen til kunderne.

Selv ville han være »utryg« ved at have varer hos Lauritz.com lige nu, siger han

Det har ikke været muligt at få et interview med Lauritz.com, som i et skriftligt svar blot påpeger, at virksomhedens primære driftsresultat har bevæget sig i en positiv retning siden 2020.