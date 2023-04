Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det er ikke gode tegn.«

Det siger professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh efter B.T. mandag kunne fortælle, at Lauritz.com endnu engang har udskudt at betale sine kunder, hvad selskabet skylder.

Brugere på Lauritz.com modtog således mandag en mail om, at der nu kan gå helt op til 60 dage, før de modtager pengene for varer, de har solgt på en auktion.

Og det er anden gang på tre måneder, det sker: I januar udskød Lauritz.com sin egen betalingsfrist fra 30 til 40 dage.

Kender du noget til sagen, så hører journalisten bag historien meget gerne fra dig. Skriv på ofru@bt.dk. Tak!

Men det er ikke i sig selv ventetiden, der bekymrer professoren.

Nej, det drejer sig om, at Lauritz.com gennem længere tid har været i store økonomiske vanskeligheder, og at selskabet samtidig har et specielt forhold til kundernes penge:

Fremfor at sætte pengene ind på en lukket konto, inden de kommer ud til deres rette ejermænd - kunderne - bliver de nemlig brugt som en slags kassekredit, der finansierer den daglige drift.

Det har Berlingske tidligere beskrevet.

»Og når Lauritz.com så samtidig bliver ved med at udskyde betalingen, vil det helt naturligt give anledning til noget bekymring. Jeg ville være utryg ved situationen, hvis jeg havde varer til salg derinde,« siger Bukh.

»For hvis de ikke kan stå ved deres forpligtelser og måske står i økonomiske vanskeligheder, står man som kunde pludselig i en situation, hvor man kan miste de penge, man har til gode. Det er den bekymring, man vil stå med.«

Bukh understreger, at han ikke kender til selskabets nuværende økonomiske situation.

Men han siger, at den særlige forretningsmodel meget hurtigt kan gå meget galt for Lauritz.com, hvis flere hører om de nuværende betalingsproblemer.

»Fordi det kan få kunder til at hente deres varer tilbage, hvis de ikke tør lade dem blive solgt. Henter de alle varerne tilbage, får virksomheden ingen omsætning, og så har den ingen likviditet.«

Lauritz.com har ikke ønsket at stille op til interview med B.T., men fastholder i et skriftligt svar, at virksomhedens primære driftsresultat har udviklet sig positivt siden 2020.

Selskabet hævder selv, at det er krigen i Ukraine og dens påvirkning af økonomien, der er skyld i de kontinuerlige betalingsvanskeligheder – og altså ikke den store økonomiske modvind, selskabet i årevis har stået i.

Økonomichef hos Lauritz.com, Preben Lindgaard, svarer ikke på, hvor mange kunder, der venter på deres penge, hvor mange penge virksomheden skylder til kunder, eller om pengene bliver tilbageholdt for at dække andre udgifter – og i så fald hvilke.