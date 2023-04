Ejerne af energikometen MFT Energy vil sælge virksomheden, der de seneste år har omsat for flere milliarder.

Det fortæller administrerende direktør Torben Nordal Clausen til Børsen.

»Det er korrekt, at vi undersøger mulighederne for et strategisk salg. Men det er også vigtigt at understrege, at vi stadig er på så tidligt et stadie, at vi ikke ved, om det kan lade sig gøre,« siger Torben Nordal Clausen til mediet.

Direktøren fortæller, at firmaet blev anbefalet, ikke at børsnotere virksomheden, fordi den er svær at prissætte. Det skyldes de seneste års store op- og nedture på finansmarkederne.

En anden grund til, at det er svært at prissætte virksomheden er i følge Børsen, at MFT Partners har haft en rekordhøj omsætning.

I sommeren 2022 forventede firmaet ifølge Børsen at have en indtjening på over en milliard kroner for 2022.

Siden er energipriserne eksploderet. MFT Energy har ikke offentliggjort regnskab for 2022, men de endte formentlig med at tjene langt mere, fortæller mediet.

Fra starten af 2022 til slutningen af året, blev energipriserne mere end tredoblet. Det har gjort at mange borgere har været pressede af højere elregninger,

Derfor har det vakt stort opsigt, at flere energifirmaer har haft rekordhøje omsætninger. Flere af de firmaer, der køber og sælger energi, har på det sidste fået en del kritik. Blandt andet blev det kritiseret, da det kom frem, at to medarbejdere i et energiselskab stod til tilsammen at få udbetalt bonusser for over 500 millioner kroner.

Senest kom det frem at otte medarbejdere i et andet energiselskab var blevet anholdt og sigtet for insiderhandel og svindel med energipriserne.