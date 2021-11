Det er efterhånden ingen hemmelighed, at verden er inde i en periode med stigende priser over hele linjen, hvilket senest stod klart i Danmark, da inflationen i oktober ramte det højeste niveau i ti år.

Spørgsmålet er så, hvad det betyder for julen?

Det har Danske Banks cheføkonom, Louise Aggerstrøm Hansen, set nærmere på, og alt i alt er der faktisk godt nyt til de danske husholdninger.

Vi ser her nærmere på de store udgiftsposter.

Mad

»Trods megen snak om stigende priser er der ikke grund til at frygte, at julebordet bliver væsentlig dyrere i år,« siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Prisen på svinekød er nemlig faldet med 0,4 procent siden sidste år, og da prisen på smågrise lige nu falder, er der udsigt til endnu billigere svinekød og flæskesteg op til jul.

Prisen for fjerkræ er steget med 1,6 procent, hvilket kan indikere en lidt dyrere and, mens kartofler er steget med 1,3 procent, og sovs og fond er steget med 0,8 procent.

Slik, chokolade og marcipan koster cirka det samme. Det eneste, som er steget en smule mærkbart i pris, er smør. Det er 3,5 procent dyrere.

Men alt i alt ser det ud til, at prisen for julemad er nogenlunde den samme som i 2020.

Julegaver

»Når det gælder julegaverne, er udsigterne blandede. Prisudviklingen har generelt været mere gunstig for de bløde pakker end de hårde pakker,« siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Tøj til mænd er faldet 1,5 procent i pris, tøj til børn er faldet 0,2 procent, mens prisen på tøj til kvinder er steget med 1,5 procent.

Spil og legetøj er steget med 1,5 procent i pris.

Bøger er også en populær julegave, og her er der gode nyheder, hvis du skal købe skønlitteratur. Den er faldet med 9,8 procent i pris i forhold til sidste år, mens faglitteratur er steget med 3,6 procent.

I forhold til elektronik har vi heller ikke set de vilde prisstigninger, vi havde frygtet. Kun tv-skærme er steget markant og er nu 6,1 procent dyrere.

Rundt til familien i julen

Mange kører rundt til familie i julen – ikke mindst når vi samles juleaften – og det kan godt vise sig at blive en del mere pebret, end du er vant til.

Kraftigt stigende oliepriser har drevet benzinprisen på himmelflugt, og siden sidste år er det blevet 24,6 procent dyrere at fylde tanken op.



Transport med tog er ifølge forbrugerprisindekset kun blevet 1,3 procent dyrere.



Flyver du indenrigs, er der også dårligt nyt, for her er priserne steget 14,1 procent fra sidste år. Udenrigsflyvninger er til sammenligning 3,5 procent billigere i år.