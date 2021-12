Uforsvarligt. Unødvendigt. Barbarisk.

Sådan lyder de store ord fra Dyrenes Beskyttelse, hvad angår tilberedningen af levende hummer til nytårsmenuen.

»Det er imod dyrevelfærdsloven at putte levende hummere i kogende vand. Denne form for aflivning er forbundet med stor lidelse for dyrene,« siger Cecilia Christensen Karstrup, dyrlæge ved Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse.

»Hummere kan føle smerte, muligvis ikke på samme måde som andre dyr, men vi mennesker skal tage hensyn til dem på deres præmisser og derved lade tvivlen komme dyret til gode,« siger hun.

Det er ellers en almindelig metode til tilberedning af hummer, at man putter dem i kogende vand med hovedet først, men det giver Dyrenes Beskyttelse ikke meget for.

Hummere skal aflives forsvarligt, hurtigst muligt efter fangst, og det bør derfor ikke være op til den enkelte at aflive hummeren selv.

»Selv hvis man beslutter sig for at aflive hummeren, inden den puttes i gryden, kan det forårsage store lidelser, hvis det ikke gøres ordentligt,« fortæller hun.

I stedet opfordrer organisationen til, at forbrugerne køber fersk eller frossen hummer.

Er tilberedningen af levende hummer forsvarlig?

Derudover bør man have en dialog med sin fiskehandler om, hvordan håndteringen af nytårshummeren har været, inden den havner på nytårsbordet.

Og det er ikke kun tilbereredningsmetoden, som Dyrenes Beskyttelse er modstander af.

For i fiskehandlerne landet over ligger massevis af hummere på is, ofte i live, mens de venter på at blive solgt.

»Det er på tide at gøre op med den barbariske tradition at have levende hummere liggende på is eller i akvarier på restauranter og i butikker. Det påfører dyret helt unødig lidelse over en lang periode,« siger Cecilia Christensen Karstrup.