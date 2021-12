Et større masseslagsmål fandt sted i Vanløse tirsdag aften.

Her var to grupperinger og et sted mellem 10 og 15 personer involveret i et slagsmål nær Vanløse Torv.

Det bekræfter vagtchef Henrik Stormer fra Københavns Politi til B.T.

»Klokken 20.45 får vi en melding om et større slagsmål på en 10-15 personer. Muligvis er der en der har fægtet med en kniv undervejs,« forklarer vagtchefen.

Da politiet ankommer til stedet bliver slagsmålet hurtig opløst og alle de involveret forsøgte at stikke af.

Men politiet får efterfølgende fat i 10-15 personer, som de har taget en snak med.

Det viste sig, at det var to grupperinger i et opgør. Men mere ville ingen af de involveret fortælle.

Umiddelbart er der ingen af de involverede parter, som er kommet noget til, oplyser Københavns Politi yderligere.