Det endte helt galt natten til onsdag dansk tid, da Atlético Mineiro havde slået Boca Juniors efter straffesparkskonkurrence i Copa Libertadores.

Efter kampen gik Boca Juniors-spillerne nemlig amok og forsøgte at trænge ind i modstanderens omklædningsrum. Det skriver Daily Mail.

Hele situationen eskalerede så voldsomt, at den tidligere Manchester United-stjerne Marcos Rojo slog en sikkerhedsvagt under tumulten.

Og det betød, at ordensmagten måtte bruge tåregas for at få kontrol over de vrede fodboldspillere. Du kan se en video af urolighederne nederst i denne artikel.

Foto: MARCELO ENDELLI Vis mere Foto: MARCELO ENDELLI

Præsidenten hos Atlético Mineiro, Sergio Coelho, skulle have været en af årsagerne til, at det hele udviklede sig så voldsomt, som det gjorde.

Daily Mail tilføjer nemlig, at han havde provokeret Boca Juniors-spillerne, mens han stod i døråbningen til omklædningsrummet.

Der blev også kastet med forskellige ting, da spillerne først gik amok. Politiet i Brasilien skulle også have forsøgt at anholde to Boca Juniors-spillere. Ingen af dem blev dog tilbageholdt.

Det tabende hold var ligeledes rasende over, at VAR annullerede en scoring til dem undervejs i kampen. Atlético Mineiro vandt straffesparkskonkurrencen med 3-1.