Landsholdsspilleren Mathias 'Zanka' Jørgensen skal giftes med Nanna Marie Ottosen.

Det har de begge fortalt på deres Instagram-profiler. Her har både 'Zanka' og Nanna Marie Ottosen delt et billede, hvor hun har en ring på fingeren.

'De sidste 24 timer med dig blev starten på for evigt,' skriver Nanna Marie Ottosen som tekst til sit billede.

Mathias 'Zanka' Jørgensen har ikke valgt at skrive en tekst, men bare indsat to smileyer – en jublende emoji og en med to hjerter.

Og det vælter naturligvis ind med lykønskninger til det kommende ægtepar i kommentarfeltet.

Morten Breum, Peter Falktoft, Phillip Billing, Anders Breinholt og Pierre Bengtsson er nogle af dem, der har kommenteret den tidligere FC København-stjernes opslag.

Mathias 'Zanka' Jørgensen og Nanna Marie Ottosen udvider snart familien, men det vides ikke, om det bliver med en lille dreng eller pige.

Den kommende mor skrev på Instagram for lidt over en måned siden, at hun var cirka halvvejs gennem graviditeten.

'Et samarbejde, jeg har indgået med Mathias Zanka Jørgensen, som jeg har glædet mig til at dele med jer. Mere info følger.' skrev Nanna Marie Ottosen tilbage i maj, da hun offentliggjorde sin graviditet.

Mathias 'Zanka' Jørgensen er vendt tilbage til Fenerbache i Tyrkiet efter et stort EM-eventyr med landsholdet. Han skriver ingenting om, hvornår brylluppet finder sted.