Det øjeblik ville Michael Schumacher gerne have oplevet: Mandag kørte hans 22-årige søn, Mick Schumacher, i den Formel 1-racer, den tyske Formel 1-legende selv debuterede i for 30 år siden.

Mick Schumacher, der op til denne sæson afløste Kevin Magnussen i Haas-teamet, fik en lille håndfuld omgange på Silverstone i den Jordan-Ford, der i 1991 grundlagde Michael Schumachers Formel 1-karriere.

I 1991 kørte Michael Schumacher for Mercedes i sportsvogns-VM. Op til Belgiens Grand Prix på Spa-Francorchamps-banen havde Jordan-teamet pludselig en ledig bil, da den sædvanlige kører Bertrand Gachot var blevet fængslet i England efter et slagsmål med en taxachauffør i London.

Michael Schumachers daværende manager Willy Weber bragte hurtigt sin klient på banen som stand-in, men teamchef Eddie Jordan var bekymret for at slippe en debutant løs på den måske sværeste bane i Formel 1-kalenderen.

Michael Schumacher før sin debut i Jordan-raceren på Spa-Francorchamps i 1991. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Michael Schumacher før sin debut i Jordan-raceren på Spa-Francorchamps i 1991. Foto: Grand Prix Photo

»Men Michael har været på Spa-Francorchamps-banen masser af gange,« beroligede Willy Weber den irske teamchef. Men han glemte at fortælle, at Schumachers mange besøg på Spa-Francorchamps udelukkende havde begrænset sig til tilskuerpladserne…

Eddie Jordan gav herefter Michael Schumacher chancen, og tyskeren leverede under træningen en så overbevisende præstation, at det større Benetton-team et par dage senere hyrede ham som fast kører. Året efter scorede Michael Schumacher sin første grandprixsejr på netop Spa-Francorchamps, og i 1994 vandt han den første af i alt syv VM-titler.

Mick Schumachers omgange i sin fars gamle Formel 1-bil var arrangeret af tv-stationen Sky Sports, der i august vil markere, at det er 30 år siden Michael Schumacher debuterede i Formel 1.

Michael Schumacher, der stoppede som Formel 1-kører i 2012, pådrog sig i december 2013 alvorlige hjerneskader ved et skistyrt i de franske alper og er ikke set offentligt siden. Mick Schumacher, der som 14-årig var med på den fatale skitur, afviser i dag at tale om sin far.

Mick Schumacher i sin far Michaels Jordan-racer fra 1991. Foto: Haas F1 Team Vis mere Mick Schumacher i sin far Michaels Jordan-racer fra 1991. Foto: Haas F1 Team

»Det er privat,« er udmeldingen, når han på pressekonferencer og under interviews får spørgsmål om sin fars tilstand.

Hans eneste udtalelse fra tirsdagens omgange i Jordan-raceren kom på hans Twitter-konto, hvor han kortvarigt meddelte: »Jeg er i min fars bil.«