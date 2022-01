Daniel Wass er meget transferaktuel og har i disse dage kurs mod storklubben Atlético Madrid, der vil have danskeren som erstatning for den solgte Kieran Trippier.

I løbet af den seneste uges tid har både spanske og danske medier kunnet berette om et forestående skifte, der kun mangler at blive effektueret, fordi de to klubber endnu ikke er enige.

Af samme årsag har den spanske sportsavis AS påstået, at Daniel Wass vil skabe ballade og nægter at spille for Valencia, hvis forhandlingerne mellem klubberne ikke udmønter sig i et salg.

Men som B.T. kunne fortælle torsdag, har danskeren imidlertid slet ikke gjort sig problematisk på den måde, og det kommer nu også til udtryk fra Valencia-træner Pepe Bordalas.

»Fakta er, at jeg har meget tillid til ham. Han har spillet alle kampe i denne sæson og er en engageret spiller. Men alt er blevet sagt, og det er klubben, der skal bestemme. Jeg beslutter ikke, hvem der er tilbage, og hvem der smutter,« siger Pepe Bordalas til Marca og tilføjer:

»Han ved, at han er en meget vigtig spiller i øjeblikket. Jeg har fortalt ham, at jeg har fuld tillid til ham, men han vil gerne væk. Han har intet sagt om, at han ikke vil spille, hvis han ikke får sit skifte. Jeg har snakket med ham, og han har et tilbud, som han gerne vil forfølge, men det er ikke i mine hænder,« lyder det fra Valencia-træneren.

Daniel Wass har under et halvt år tilbage af sin kontrakt med Valencia, der ifølge B.T.s oplysninger ønsker at finde en erstatning, inden den vil give slip på ham.

Ifølge B.T.s oplysninger har danskeren alle personlige detaljer med Atlético Madrid på plads, og hvis klubberne når til enighed, vil han skrive under på en kontrakt til sommeren 2023 med option på endnu et år.