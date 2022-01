Det trækker op til et alvorligt transferdrama i det spanske – med en dansk landsholdsstjerne i hovedrollen.

Det hele startede med en transferbombe mandag om, at de spanske mestre, Atlético Madrid, har Daniel Wass på sigtekornet og vil købe ham fri i dette transfervindue.

Ifølge B.T.-podcasten 'Transfervinduets' kilder i Spanien er Wass siden blevet enig med Atlético Madrid om de personlige vilkår i en kontrakt med den store klub, så nu er det op til hans nuværende klub, Valencia, at acceptere et salg.

Og det er tilsyneladende ikke så lige til.

Ifølge spanske AS er der kommet skår i processen, da Valencia her til morgen har sagt nej til at sælge danskeren, som nu sætter hårdt mod hårdt for at få sit drømmeskifte igennem.

Ifølge den spanske sportsavis truer Wass med at nægte at spille for Valencia resten af sæsonen frem mod sommer, hvor hans kontrakt med klubben løber ud, hvis Valencia-ledelsen forpurrer hans drømmeskifte.

AS skriver, at Valencia-præsident Anil Murthy onsdag morgen har holdt møde med træner Jose Bordalas, og sidstnævnte har ikke været villig til at lade Wass smutte.

Der er dog en mulighed for, at klubben i de kommende dage kan genoverveje situationen og acceptere danskerens afgang.

32-årige Daniel Wass er udset af Atlético Madrid til at være afløser på højreback for Kieran Trippier, som de forsvarende spanske mestre har solgt til Newcastle.

Klubben skulle have tilbudt Wass en kontrakt frem til sommeren 2023 med option på et år mere.