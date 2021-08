'Først en makrelmad, så lidt vinduespudsning og nu til koncert, hvor er hun folkelig, hende Mette-mor.'

Sådan indleder den tidligere fodboldspiller Stig Tøfting et Facebook-opslag, hvor han på sarkastisk vis langer ud efter statsminister Mette Frederiksen.

I dagene, hvor Taliban-bevægelsen har overtaget magten i Afghanistan, har statsministeren eksempelvis været til koncert med forsvarsminister Trine Bramsen, og det vækker nu kritik hos ham, der også er fodboldekspert på TV 3.

Du kan se opslaget herunder.

'Måske alle de faldne danske soldaters familier og de tilbageværende i Afghanistan mener, tiden kunne bruges anderledes, og at billedet er dårlig timing,' skriver Stig Tøfting.

Situationen i Afghanistan eskalerede især lørdag og søndag, hvor den afghanske præsident eksempelvis flygtede fra landet og abdicerede.

Det omtalte billede er lagt op på Trine Bramsens Facebook-profil fredag 13. august og er ledsaget af teksten 'Folkeklubben og Patina i den fynske landsby. Endelig kan vi gå til koncert igen'.

Her ser man blandt andre Mette Frederiksen og Trine Bramsen, som står tæt, da billedet skal tages.

Netop det har også fået Stig Tøfting til at reagere på sarkastisk facon.

'For øvrigt skønt at se, at Mette-mor ikke holder afstand. Alt er godt,' afslutter den tidligere fodboldstjerne opslaget.

Opslaget har i skrivende stund fået mere end 325 kommentarer, er blevet delt over 60 gange, mens folk har liket eller reageret på det på anden vis mere end 1.000 gange.

Forsvarsminister Trine Bramsen har ligeledes fået stor kritik for at have deltaget i diverse arrangementer i løbet af den forgangne weekend, mens Taliban væltede den eksisterende regering i Afghanistan.

Det kan du læse mere om her.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Statsministeriet. B.T. har ligeledes kontaktet Stig Tøfting for at uddybe sin kritik, men det ønskede han ikke.