Det så længe ud til, at Brøndby ville hive et sensationelt resultat med hjem fra Østrig.

I Champions League-kvalifikationskampen mod RB Salzburg var de danske mestre længe foran, inden de østrigske storfavoritter først udlignede og sidenhen scorede sejrsmålet i kampens døende minutter.

Men det var Salzburgs første mål – scoret af Karim Adeyemi – som var det store samtaleemne i TV3-studiet efter opgøret.

Eksperten og den tidligere fodboldspiller Stig Tøfting var ikke i tvivl om, hvad han synes om kontroversen.

Stig Tøfting (i midten) mener ikke, at Brøndby blev hjulpet på vej af VAR mod RB Salzburg. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Stig Tøfting (i midten) mener ikke, at Brøndby blev hjulpet på vej af VAR mod RB Salzburg. Foto: Mads Claus Rasmussen

1-1 målet så nemlig ud til slet ikke at skulle stå, hvis man skal tro på Tøfting.

»Der er tykkere linjer i år af hensyn til var. Den ser offside ud for mig, for den bliver lige flækket videre,« sagde han.

Du kan se den kontroversielle episode og Tøftings reaktion øverst i artiklen.

Han hentyder til, at UEFA har indført tykkere linjer ved var-offsidekendelser, så de ikke bliver afgjort af eksempelvis en centimeter.

Det var Karim Adeyemis (tv.) mål, Tøfting mener var offside. Foto: Matthias Schrader Vis mere Det var Karim Adeyemis (tv.) mål, Tøfting mener var offside. Foto: Matthias Schrader

Og her mener Tøfting ikke, at det kom til Brøndbys favør.

Han understreger samtidig, at den polske dommer Szymon Marciniak selv virkede til at være i tvivl, da han var lang tid om at komme med kendelsen.

Alligevel mener han ikke, at Red Bull Salzburg stjal deres sejr.

»Det er selvfølgelig ærgerligt. Men det er vel fuldt fortjent. Jeg har sjældent set et hold være mere overlegne,« siger Stig Tøfting, mens Jesper Grønkjær kaldte Brøndby-spillerne for »heroiske.«

De blågule manglede syv spillere til den vigtige kamp, da truppen har været ramt af et coronaudbrud.

Brøndby og Red Bull Salzburg skal spille returopgør onsdag 25. august klokken 21.00.