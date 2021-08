Der var én helt på Camp Nou, da Barcelona mødte Real Sociedad.

Han hedder Martin Braithwaite.

Danskeren var fyr og flamme, da han scorede to mål og lagde op til ét i 4-2-sejren, hvilket kastede en masse ros og en plads på ugens hold i Barcelona-avisen Mundo Deportivo af sig.

Men alligevel ulmer det i kulissen, hvis man skal tro på selvsamme medie.

Martin Braithwaite fejrer sit andet mål mod Real Sociedad. Foto: JOSEP LAGO Vis mere Martin Braithwaite fejrer sit andet mål mod Real Sociedad. Foto: JOSEP LAGO

Her mener man at vide, at den 30-årige dansker føler, at han bliver presset ud af storklubben.

Han føler sig angivelig 'såret' over den behandling, klubben har udsat ham for ved blandt andet at forsøge at sende ham til Premier League og for at give hans trøjenummer – 9'eren – til nyindkøbet Memphis Depay. I stedet har Braithwaite overtaget rygnummer 12.

Egentlig vil danskeren gerne fortsætte i Barcelona, men så skal det være under forbedrede vilkår. Og det mener han ifølge Mundo Deportivo at kunne forhandle sig til nu.

Supertalentet Ansu Fati er skadet, det samme er stjerneindkøbet Sergio Agüero, mens Lionel Messi er væk. Derfor håber han på at kunne score en højere løn, selvom FC Barcelona har gigantiske økonomiske problemer. Men Braithwaite er ikke en særlig løntung spiller i truppen.

Stjernen Memphis Depay har overtaget Braithwaites nummer 9 i Barcelona. Foto: ALBERT GEA Vis mere Stjernen Memphis Depay har overtaget Braithwaites nummer 9 i Barcelona. Foto: ALBERT GEA

Er der ikke mulighed for den kontraktforlængelse og de forbedrede vilkår, er der kun én mulighed tilbage, hvis man skal tro Mundo Deportivo.

Det er at søge væk.

Men også her har Martin Braithwaite krav til, hvordan det skulle foregå. Den tidligere Esbjerg-spiller vil løsrives fra sin kontrakt, så han kan forlade klubben kvit og frit, hvilket formentlig ville gøre ham mere interessant for andre klubber.

Det er ovenikøbet skik, at spillere, der skifter gratis, får en stor bonus ved underskrivningen af kontrakten, og det kan også være attraktivt for danskeren.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Martin Braithwaite (@braithwaiteofficial)

Mundo Deportivo er ikke det eneste medie, der sender Martin Braithwaite væk. Også Madrid-avisen Marca melder, at kampen mod Real Sociedad kan have været en af hurtigløberens sidste i Barcelona-trøjen.

Mandag publicerede mediet en artikel med overskriften 'Braithwaites sidste dans?' med henvisning til hans jubelscene mod Sociedad, hvor Barcelonas nummer 12 kastede sig ud i en sejrsdans.

Derudover kan man ikke ligefrem kalde det for godt nyt for Martin Braithwaite, hvis mediet AS har ret i, at Arsenal-stjernen Pierre-Emerick Aubameyang er på vej til Barcelona.

Avisen melder, at klubben arbejder på et bytte mellem ham og Philippe Coutinho, som er røget i unåde i Barcelona og cirka tjener det samme. Derfor kunne han sendes til London-klubben uden alt for meget bøvl.

Altimens kom Martin Braithwaite med en besked på det sociale medie Instagram, som mange spekulerer i betydningen af. Men flere medier mener at vide, at den klichéfyldte tekst 'Nogle mennesker kan godt lide at snakke. Jeg taler på banen' skal opfattes som et modsvar på den behandling i klubben, han ikke har været tilfreds med.

Martin Braithwaite har kontrakt med FC Barcelona indtil sommeren 2024.