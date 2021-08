Hvis du havde glædet dig til at se Christian Eriksen blive hyldet i Parken til Danmarks kommende VM-kvalkampe, så bliver du slemt skuffet.

For her bliver der nemlig ingen hyldest eller anden form for markering til den danske landsholdsstjerne, der kollapsede i Parken under EM.

Det fortæller Peter Møller, der er fodbolddirektør i DBU, til B.T.

»Nej, det bliver der ikke noget af. Vi har markeret det internt på holdet, og vi er i fin kontakt med Christian, men vi er videre nu. Vi ser ingen grund til at rippe op i tingene, for vi har nogle opgaver foran os, vi skal koncentrere os om,« forklarer han og tilføjer:

Fodbolddirektør i DBU, Peter Møller. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Fodbolddirektør i DBU, Peter Møller. Foto: Liselotte Sabroe

»Han er i vores tanker, og vi taler med ham regelmæssigt. Vi har signaleret og vist, at han var en del af holdet under hele slutrunden, og det er han stadigvæk, men lige nu har vi nogle fodboldkampe, der skal vindes.«

Det danske landshold står over for tre VM-kvalifikationskampe mod henholdsvis Skotland, Færøerne og Israel i starten af september.

Og det bliver dermed første gang, at Kasper Hjulmands mandskab samles siden den historiske EM-slutrunde, hvor Danmark nåede semifinalen.

Samtidig er det også være første gang, at de danske roligans får mulighed for at hylde de danske fodboldhelte, der tog hele Fodboldeuropa med storm under sommerens slutrunde.

Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Foto: HANNAH MCKAY

Det var i Danmarks første gruppekamp mod Finland, at Christian Eriksen faldt om med hjertestop og efterfølgende måtte genoplives med hjertemassage.

I dagene efter var den danske Inter-stjerne indlagt på Rigshospitalet, hvor han fik indopereret en såkaldt ICD-enhed i brystet – en slags pacemaker.

Den 29-årige midtbanespiller er efter syv uger i Danmark nu tilbage i Milano, Italien, hvor fodboldfremtiden er gået ind i en ny fase.

Her lyder det, at danskeren skal gennemgå grundige undersøgelser af hjertet, så Inters læger og fynboen selv kan blive klogere på, hvad der resulterede i hjertestoppet.

Inters læger skal blandt andet fastslå, hvis det overhovedet er muligt, om det var en virus i hjertet, der var årsagen til kollapset, eller om der var tale om en hjertefejl.

Danmark møder Skotland, Færøerne og Israel i VM-kvalifikationen i tre kampe, der spilles henholdsvis 1., 4. og 7. september.

Kampene mod Skotland og Israel spilles i Parken, mens Kasper Hjulmand og co. skal en tur til Færøerne.