Der er en ny chef i byen.

Han hedder Steven Gerrard, og allerede inden sin første kamp som Aston Villa-manager, har han ændret på menuen i kantinen som et af sine første træk.

Ketchuppen er røget! Det bekræftede han fredag på et pressemøde.

»Det var bandlyst, før jeg overhovedet havde set det,« sagde Steven Gerrard med et grin.

»Spillerne er nødt til at have den rette mentalitet. De skal gå det ekstra skridt. De skal stræbe efter det ypperste,« forklarede han videre.

Dermed går Aston Villas afløser for fyrede Dean Smith i fodsporene på Tottenhams Antonio Conte, der som ny manager i Pierre-Emile Højbjergs klub meldte klart ud, at spillerne vejede for meget og skulle tabe sig.

Derfor forbød Conte ketchup og mayonnaise i kantinen. Det samme gjaldt tung mad og sandwich.

Så langt er Aston Villas manager tilsyneladende ikke gået. Endnu.

Steven Gerrard kommer til Aston Villa efter et vellykket ophold i Rangers FC, og den tidligere Liverpool-legende fik på pressemødet også spørgsmål om sin tidligere klub, og han kunne fortælle om sit gode forhold til storklubbens manager.

»Jeg var været i kontakt med Klopp siden første dag. Vi bor i det samme område, og jeg løber ind i ham, når han er ude at lufte sine hunde. Han er en virkelig god træner, og jeg håber, at han bliver længe i klubben,« siger Steven Gerrard og tilføjer:

»Han har skrevet til mig, at han ser frem til et stort kram på sidelinjen 11. december, og det er også noget, jeg glæder mig til,« lyder det før opgøret mod Liverpool, hvor der er mere på spil end blot point for Steven Gerrard.

Først gælder det lørdagens kamp mod Brighton.