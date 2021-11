#WhereIsPengShuai

Det hashtag bliver lige nu delt igen og igen af alverdens sportsstjerner. For hvor er den kinesiske tennisspiller Peng Shuai, der i begyndelsen af november beskyldte en tidligere kinesisk kommunistleder for et seksuelt overgreb?

Det svar er der lige nu rigtig, rigtig mange, der ønsker svar på.

Senest er kvindernes tennisorganisation, WTA, gået ud og krævet vished om, at Peng Shuai har det godt, og at hendes alvorlige anklager bliver taget alvorligt og undersøgt til bunds. I samme ombæring har de truet med at aflyse alle turneringer i landet, hvis det ikke sker.

Foto: Oli SCARFF Vis mere Foto: Oli SCARFF

Og det er i sig selv ret bemærkelsesværdigt, forklarer journalist, forfatter og tenniskommentator Anders Haahr Rasmussen til B.T.

»Det er opsigtsvækkende, at WTA har meldt så klart ud, fordi de i de sidste mange år virkelig har ekspanderet i Kina og indgået tætte samarbejder med Kina. Den enorme økonomiske vækst, som WTA har gennemgået, er jo sket ikke mindst takket være kinesiske investeringer og udvidelsen af tennismarkedet i Kina,« siger han og fortsætter:

»Så det kan vise sig, at det her er anledningen til et større retningsskift, fordi det jo lige pludselig viser sig, at der er nogle grundværdier, som er meget modstridende.«

I 2019 blev der afholdt hele ni WTA-turneringer i Kina med samlet set mere end 200 millioner kroner i præmiepenge, og det er derfor ikke småpenge, som Kina er med til at generere til kvindetennis.

Men hos WTA er der umiddelbart noget, der er vigtigere end det.

Kvindernes tennisorganisation har nemlig i højere og højere grad slået sig op på at være en aktiv forkæmper for blandt andet ligestilling og kvinders rettigheder – og det forpligter.

»Det er en utrolig stærk position at have, og den kræver så også, at de har nultolerance. Og selvfølgelig skal man have nultolerance over for, at en spiller taler ud som sådan noget og så tilsyneladende forsvinder,« siger Anders Haahr Rasmussen.

WTAs Steve Simon har meldt klart ud og truer med at stoppe alle turneringer i Kina, hvis der ikke kommer svar. Foto: ROSLAN RAHMAN Vis mere WTAs Steve Simon har meldt klart ud og truer med at stoppe alle turneringer i Kina, hvis der ikke kommer svar. Foto: ROSLAN RAHMAN

Hos Dansk Tennis Forbund glæder man sig også over, at WTA melder så markant ud.

»Jeg er glad for, at WTA og også diverse forbund tager afstand fra det - også selvom de har et meget tæt samarbejde med Kina. Det glæder mig,« siger direktør Henrik Thorsøe Pedersen til B.T.

Dansk Tennis Forbund er selv også forarget, hvad de har kunnet læse de seneste dage og håber, at de sammen med den øvrige tennisverden kan lægge det nødvendige pres på Kina.

»Vi tager selvfølgelig afstand fra det. Det er mangel på respekt. Det er jo ikke kun, fordi det er en sportsstjerne. Det tager vi afstand fra, uanset hvem det er,« siger direktøren.

»Vi skal være så markante, som vi overhovedet kan være og presse alt det, vi kan. Det er noget, vi skal kæmpe imod, og det gør vi bedst, hvis vi står sammen internationalt og arbejder imod det, der foregår.«

Tenniskollegaer som Serena Williams, Naomi Osaka, Novak Djokovic og Andy Murray har alle udtrykt stor bekymring for 35-årige Peng Shuai, der ikke har givet lyd fra sig, siden hun den 2. november delte et opslag på det sociale medie Weibo.

Her anklagede hun den tidligere vicepremierminister i Kina Zhang Gaoli for at have tvunget hende til sex.

Men omkring tyve minutter efter var opslaget blevet fjernet, og ingen har siden hørt fra hende.

Ifølge kinesiske statsmedier modtog WTA i begyndelsen af ugen en mail fra Peng Shuai, der fortalte, at påstanden om et seksuelt overgreb ikke var sand, og at hun havde det godt og slappede af i sit hjem.

Men den mail betvivler tennisorganisationen ægtheden af. I stedet har den kun forstærket bekymringerne hos WTA, har formanden Steve Simon udtalt.

»Vi vil ikke været rolige, før vi har fået chancen for at tale med hende direkte,« siger han fredag til CNN.

Peng Shuai var tilbage i 2011 helt oppe som nummer 14 på verdensranglisten i single, men det er i double, at hun har leveret sine mest imponerende resultater.

I 2014 avancerede hun således til verdensranglistens førsteplads i double. Samme år vandt hun French Open og året før Wimbledon.

Hverken den tidligere kommunistleder Zhang Gaoli eller Kinas regering har forholdt sig til anklagerne fra Peng Shuai.