København. Der var hæder til FC København-træner Ståle Solbakken i hjemlandet Norge torsdag.

Her modtog Solbakken i Oslo en pris for sit syn på flygtninge og asylsøgere, skriver NTB, som er det norske nyhedsbureau.

Prisen tildeles af den norske organisation Noas (Norsk organisation for asylsøgere, red.).

- Han inviterer ind. Han ser værdien i ulighed, og han lader folk prøve sig af i ulige roller. Det vigtigste er måske, at han får summen af mangfoldighed til at give bedre fælles resultater, hedder det blandt andet i begrundelsen for prisen til Ståle Solbakken.

Ståle Solbakken modtog den særlige pris i Oslo torsdag den 31. maj 2018. Foto: Roald, Berit Ståle Solbakken modtog den særlige pris i Oslo torsdag den 31. maj 2018. Foto: Roald, Berit

FCK-træneren er overrasket over, at han har fået Noas-prisen, som også kaldes for "Annette A. Thommessens hæderspris", da Annette A. Thommessen grundlagde Noas i 1984 og ledede organisationen til sin død i 1994.

- Det er meget overraskende. Det vigtigste er, at der bliver sat fokus på temaet. Vi er ikke gode nok til særligt at integrere børn og unge. Det kan blive bedre.

- Bliver det bedre, så bliver det ofte også bedre for forældrene. Børn fortjener at få chancen, siger Ståle Solbakken til NTB.

Den norske fodboldtræner udgav i fjor bogen "Løvehjerte", som er en væsentlig årsag til, at Ståle Solbakken får prisen.

I bogen beskriver han ifølge NTB blandt andet betydningen af at fokusere på leg og spilleglæde og have et fælles regelsæt med åbenhed og tillid til nye mennesker, som kommer med deres styrker og kreativitet.

Alle indtægter fra bogsalget i både Norge og Danmark giver Ståle Solbakken til arbejdet med asylsøgere og flygtninge, der er børn og unge.

Som aktiv fodboldspiller optrådte Ståle Solbakken for HamKam, Lillestrøm, Wimbledon, AaB og FC København.

Han har i flere omgange været træner i FC København, hvor han stadig er, og han har derudover tidligere været træner i HamKam FC Köln og engelske Wolverhampton.

