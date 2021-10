OB besejrede FC Nordsjælland og avancerede i pokalturneringen onsdag aften. Men fynboerne skulle bruge 120 minutter, selvom de allerede efter 35 kom en mand i overtal.

FCNs Adamo Nagalo fik to gule kort på tre minutter, og så var det ud. Resten af kampen sad gæsterne på spillet, men trods utallige indlæg var det først til allersidst, at OB tvang kampen i forlænget spilletid. I den ekstra halve time scorede OB hele tre mål til slutresultatet 4-1.

»Det er aldrig nemt at spille mod et hold, der stiller sig så langt tilbage,« forklarede OBs forsvarsgeneral Jeppe Tverskov efter kampen.

»Vi griber det fint an og begrænser deres omstillingsmuligheder, så vi kan holde spillet på deres halvdel.«

»Vi kunne kun blive ved med at presse på, og til sidst lykkedes det så.«

Med en mand i overtal fik Jeppe Tverskov mulighed for at bidrage mere i det offensive spil, hvor han ofte var med helt fremme og agere spilfordeler på kanten af straffesparksfeltet.

»Det var et resultat af, at vi står godt og føler os komfortable. Vi presser dem så langt tilbage, at jeg kan gå med og slå nogle indlæg.«

Jeppe Tverskov prøvede selv at trykke af mod FCNs mål, men bolden ramte Emmanuel Sabbi på vej i nettet til 3-1.

»Det er lidt meget at kalde det et skud. Det var lidt heldigt. Både ved det og nummer to mål følte vi, at vi havde heldet lidt med os. Det er sådan noget, der kan ske, når vi bliver ved med at putte den i boksen. De var trætte, og det kunne vi godt mærke.«

Nu venter en vigtig ligakamp mod AGF på mandag hjemme i Odense. Tverskov håber ikke, at de 120 minutters midtugebold får betydning.

»Jeg må indrømme, nu kunne vi se, vi skulle have to kunstgræskampe på tre dage efter ti måneder uden, så når vi lige får samlet vores knæ, led og ankler op, så skal vi restituere hurtigst muligt. Når man ikke har spillet 'kunst' så lang tid, bliver man lidt mere udsat.«

Sejren gør vinterpausen kortere med to pokalkvartfinalekampe i december.

»Men det er vi selvfølgelig glade for. Nu må vi se med lodtrækningen. Vi løber altid ind i FC Midtjylland.«

»Der er også hold fra divisionerne, der er kommet videre, og vi håber selvfølgelig på nogle af dem, men på et tidspunkt skal vi slå nogle Superliga-hold, og det gjorde vi i dag,« fortalte Jeppe Tverskov, der kalder det en fordel for de større hold, at kvartfinaler og semifinaler afgøres over to kampe og ikke én som hidtil i turneringen.