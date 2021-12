FC Barcelona er hårdt ramt af et coronaudbrud i truppen.

Og torsdag skriver storklubben, at man kan tilføje yderligere tre navne til rækken af smittede spillere. I alt er ti mand ramt i øjeblikket.

Helt konkret drejer det sig om Sergiño Dest, Phillipe Coutinho samt Ez Abde, der alle er testet positive for covid-19. Det oplyser klubben, der tilføjer, at spillerne har det godt og isolerer sig derhjemme.

I forvejen er spillerne Gavi, Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé, Jordi Alba, Alejandro Balde, Dani Alves og Clément Lenglet.

Coutinho er seneste mand, der er blevet smittet. Foto: PAU BARRENA Vis mere Coutinho er seneste mand, der er blevet smittet. Foto: PAU BARRENA

Smittekaosset skaber problemer for Barcelona, der søndag skal i aktion i den spanske liga på udebane mod Mallorca. Til gengæld kan man glæde sig over, at danske Martin Braithwaite er tilbage på træningsbanen efter en længere skadespause.

Det ændrer dog ikke på, at sæsonen hidtil har været katastrofal. Det normale tophold frister en tilværelse som nummer syv i den bedste række med hele 18 point op til de evige rivaler fra Real Madrid.

Dermed er storklubben i en historisk ringe forfatning, der også betyder, at man er ude af Champions League allerede i gruppespillet, hvilket langt fra er sædvane på de catalanske kanter.

Det er første gang i 21 år, at det er sket.