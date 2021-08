For få måneder siden var der ikke særlig mange i Danmark, der kendte til navnet Peter Hyballa.

Men det er der så sandelig lavet om på nu.

Den tyske træner medbragte nemlig drama, voldsomme træningsmetoder og kaos til Esbjerg, da klubben ansatte ham som cheftræner sidst i maj.

Nu har han forladt klubben, men Hyballas brutale aftryk er stadig et samtaleemne i Danmark, hvor han selv mener, at han blev mobbet og uretfærdigt behandlet.

Glen Riddersholm har ikke meget tilovers for Peter Hyballas træningsmetoder. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Glen Riddersholm har ikke meget tilovers for Peter Hyballas træningsmetoder. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg synes ikke, at det har været et godt bekendtskab, fordi han nu også prøver at trække på, at man skal have sympati, og at det har været forfærdeligt for ham. Det må jeg sige, det har jeg ikke meget tilovers for. Jeg har faktisk ingen respekt for det. Han er vel den vigtigste faktor for, at Esbjerg nu er et meget svært sted,« siger Glen Riddersholm i TV3-studiet.

Du kan se klippet øverst i artiklen.

Den tidligere superligatræner og nuværende tv-ekspert mener også, at det var det eneste rigtige for Hyballa at forlade den vestjyske klub, hvor alt gik galt helt fra starten.

De hektiske tider på de indre linjer har også bidraget til en rigtig dårlig start på sæsonen, hvor Esbjerg ligger næstsidst i NordicBet Ligaen efter fire kampe – kun Fremad Amager har været dårligere.

Peter Hyballa blev udskældt for sine træningsmetoder i Esbjerg. Foto: Claus Fisker Vis mere Peter Hyballa blev udskældt for sine træningsmetoder i Esbjerg. Foto: Claus Fisker

Også den tidligere fodboldspiller Per Frimann er bekymret for Esbjerg og de amerikanske ejere, som han mener har undervurderet dansk fodbold.

»Som Glen siger, så er det, den nye træner gør, uacceptabelt. Det baner ikke vejen for noget positivt,« forklarer han.

Den amerikanske investorkreds, som har overtaget klubben, ejer flere andre klubber i Europa, herunder engelske Barnsley. Og det ses tydeligt på Esbjergs nuværende trup, hvor hele seks spillere er lejesvende fra den engelske Championship-klub.

»Det, der bekymrer mig rigtig meget, er, at man ser endnu flere spillere fra Barnsleys U-23 hold blive kørt ind i busser på det her mandskab. Esbjerg har altid været kendt for selv at kunne levere og udvikle nogle gode spillere. Hvis det bliver en form for rotation mellem 3-4 klubber i Europa, så bliver jeg meget bekymret.«

Esbjerg skal forsøge at rette op på den dårlige sæsonstart i morgen, tirsdag, når holdet skal besøge FC Fredericia.