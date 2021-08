90 millioner kroner er ikke nok.

Mohamed Daramy har siden buddet på netop det beløb fra Club Brugge blot gjort sig selv dyrere og dyrere med to fantastiske præstationer mod først Plovdiv torsdag og så AGF søndag, og han er godt klar over, at det betyder en prisstigning på ham.

»Jeg ved, at klubben vil have over 100 millioner kroner, tænker jeg. Eller 100 millioner, så vi må se, hvad der sker. Jeg tænker ikke så meget over det,« siger Mohamed Daramy og tilføjer om transferdebatten om ham:

»Jeg tænker ikke så meget over det. Jeg lader min familie, rådgiver og klubben tage sig af det, og jeg har ikke sagt, at skiftet er lukket, og jeg tager det skridt for skridt, og hvis det er det rigtige for begge parter, og hvis det ikke er, er jeg stadig virkelig glad for at være i FCK.«

Også træner Jess Thorup slår fast, at der skal mere og mere til, før FCK slipper en guldfugl som Mohamed Daramy.

»Hvis der er nogen, der skal have nogle af vores unge spillere, skal de godt nok op med den store tegnedreng,« siger træneren, der egentlig helst ser, at der hverken sker flere ud- eller tilgange i klubben.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg gerne ville smække det i nu og tage til takke med det, vi har. Det er jeg rigtig godt tilfreds med. Jeg synes, vi er begyndt at skabe nogle relationer hinanden imellem og en tro på tingene, der gør, at det godt må være det her hold, vi arbejder med i mange år fremadrettet,« forklarer Thorup, der kunne se Mohamed Daramy igen være mand for at sætte modstanderne på plads.

Den unge komet bragte sit hold foran og var kampens helt store oplevelse.

»Jeg får vist mig mere frem og taget bedre beslutninger, så vi som hold kan blive rigtig farlige. Vores side med mig og Victor Kristiansen er rigtig farlig, og det er derfra, der kommer en masse mål – ikke fordi der ikke kommer mål fra andre steder – men vi finder hinanden rigtig godt og får skabt en masse chancer,« slutter FC Københavns øjeblikkelige største profil, Mohamed Daramy.