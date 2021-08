»Jeg løb hele vejen ud, og så begyndte jeg bare at græde på parkeringspladsen... helt alene.«

Ordene kommer fra den amerikanske MMA-stjerne Paige VanZant, der har kæmpet med sit mentale helbred det sidste halve år.

For efter et nederlag i februar, hvor hun tabte til Britain Hart, brød den 27-årige amerikaner nemlig fuldstændig sammen, skriver det russiske medie RT.

Nederlaget tog hårdere på hende, end hun havde regnet med, og ifølge Paige VanZant skyldtes det blandt andet et mentalt helbred, der slet ikke var, som burde være.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Paige VanZant (@paigevanzant)

Noget, der ligeledes betød, at hun blev ramt af nogle uhyggelige tanker i dagene efter.

»Jeg sagde nogle ting til min mand, som er helt forfærdelige. Jeg fortalte ham, at jeg ikke havde lyst til at leve mere. Jeg var så skuffet. Det var hårdt,« siger hun.

En del af årsagen til det mentale sammenbrud, som hun selv kalder det, skal blandt andet findes i, at presset på hendes person er vokset markant det seneste år.

Ifølge Paige VanZant er det især hendes næsten tre millioner følgere på Instagram, der har påvirket hende voldsomt, fortæller hun:

»Alle forventer, at jeg taber og fejler. Det føles, som om folk har denne her specifikke forestilling om, hvem jeg er som person. Det er vildt, hvordan folk kan hade en person så meget. Jeg forstår det slet ikke.«

Derfor mener den amerikanske MMA-kæmper da også, at der skal markant mere fokus på atleters mentale sundhed, for ellers kommer vi til at se flere superstjerner, der knækker sammen.

»Folk som mig kæmper, og mental sundhed er ikke for sjov. Jeg er nødt til at tage mit mentale helbred mere seriøst,« afslutter hun.