Borussia Dortmund har mindst én fan, der aldrig nogensinde glemmer klubbens nederlag til Bayern München i den tyske Supercup.

For trods 3-1-nederlaget til de tyske mestre fik en af de gulklædte fans sig en oplevelse for livet, da stjernen Jude Bellingham pludselig nærmede sig efter opgøret.

Det engelske supertalent, som blot er 18 år, kom nemlig over for at overrække en trøje til den handicappede fan, der mildest talt så lykkelig ud.

Du kan se klippet, hvor Dortmund-spilleren overrasker den glade fan, herunder.

#BorussiaVerbindet pic.twitter.com/xhKWF66Tly — Borussia Dortmund (@BVB) August 17, 2021

Mandens ansigt blev nemlig prydet med et enormt smil, der ikke kan andet end at smitte, da han fik overrakt trøjen af en af sine helte.

'Det er grunden til, at vi spiller. Det var ikke vores dag, men der er mange flere kampe i fremtiden,' siger Jude Bellingham ifølge sin klubs Twitter-profil.

Videoen er gået viralt og tæller i skrivende stund mere end 1,5 millioner visninger på Twitter.

Jude Bellingham er holdkammerat med danske Thomas Delaney, men det er ikke givet, at det varer særlig lang tid endnu.

Det kan du læse mere om her.