Fra storklub i Bundesligaen til spansk topklub.

Thomas Delaney kan være på vej til at lave et interessant klubskifte.

Landsholdshelten er ifølge B.T.s oplysninger et varmt emne i spanske Sevilla, som har budt på Dortmund-danskeren.

Dortmund og Sevilla forhandler lige nu om en transfer til en værdi af omkring fire millioner euro.

Foto: Mads Claus Rasmussen

29-årige Delaney har i de seneste tre sæsoner tørnet ud for den tyske storklub, hvor det er blevet til 84 kampe.

Hans kontrakt med Dortmund løber ud om et år, hvorfor der har været spekuleret i, om han var klar til et klubskifte denne sommer.

Den tidligere FC København-stjerne får hård konkurrence på stærke Sevillas midtbane, hvis han havner i klubben. Sidste års nummer fire i La Liga hører til blandt de største i Spanien, men har dog historisk set et stykke op rent økonomisk og sportsligt til giganterne Real Madrid og FC Barcelona.

Alligevel er ambitionerne store i klubben med målet om at komme langt i alle de store turneringer, inklusive Champions League, som holdet deltager i. Derfor bliver der brug for en bred trup i Sevilla i den kommende sæson.

Thomas Delaney i aktion mod Sevilla i forårets CL-1/8-finale. Foto: LEON KUEGELER

Det er her, Delaney med sine 60 landskampe for Danmark kommer ind i billedet som en rutineret midtbane-forstærkning, som ikke nødvendigvis er alt for dyr at købe fri i Dortmund, hvor han ikke er en fast profil på holdet.

Sevilla mødte Dortmund i foråret i Champions League, hvor Thomas Delaney var med i den anden 1/8-finale, hvor spanierne blev ekspederet ud af danskerens måske snart tidligere klub.