Tirsdag slog han det fast.

Da han passerede målstregen som vinder, satte han en tyk streg under, at han har skrevet en af cykelsportens smukkeste historier. En historie, der slet ikke var givet.

For havde det ikke været for millimeter og de mindste marginaler, man kan forestille sig, havde Fabio Jakobsen mistet livet som kun 23-årig.

Men skæbnen ville det anderledes, og på kun et år har Deceuninck-Quick-Step-rytteren kæmpet sig tilbage, indtil han tirsdag på vanvittig vis vandt fjerde etape af grand tour-løbet Vuelta a España.

»Jeg havde det sådan, bare han kunne overleve og blive nogenlunde normal. De første bulletiner var, at han ikke overlevede,« siger holdets sportsdirektør Brian Holm, der var til stede ved Jakobsens uhyggelige styrt ved Polen Rundt i august 2020.

»På den konto kan man ikke slå sig mere uden at dø, end han gjorde. Det var en millimeter fra.«

Det hollandske supertalent blev presset ind i et hegn ved meget høj hastighed af landsmanden Dylan Groenewegen og blev kastet ud i et af de mest voldsomme styrt, cykelsporten har set de senere år, hvor han ramte metalafspærringerne med hovedet først.

Fabio Jakobsen mistede alle tænder bortset fra én og fik 130 sting i ansigtet efter det uhyggelige sammenstød, ligesom han har været igennem en række operationer, hvoraf en havde til hensigt at genskabe hans mund. Kort efter styrtet blev han også lagt i kunstig koma.

Første gang jeg så ham efter styrtet, begyndte jeg at græde. Brian Holm om Fabio Jakobsen

En beskadiget gane, lammede stemmebånd og en slem hjernerystelse pådrog Fabio Jakobsen sig også, og i timerne efter styrtet var det uklart, om cykelrytteren overhovedet ville overleve.

»Onsdag tænkte jeg på dagen, hvor det skete. Det er nogle af de dage, man aldrig glemmer. Jeg synes ikke, man skal glemme det. Man kan huske det for noget godt, han overlevede jo,« siger Brian Holm, der stadig tydeligt bliver rørt, når han taler om episoden.

»Hvis man ser en, der næsten bliver slået ihjel, bliver man rørt af det. Det var ikke rart.«

Derfor var det slet ikke et spørgsmål i dagene og timerne efter styrtet, om Fabio Jakobsen nogensinde ville cykle igen.

Fabio Jakobsen vandt fjerde etape af Vuelta a España og fuldendte et smukt comeback. Foto: ANDER GILLENEA Vis mere Fabio Jakobsen vandt fjerde etape af Vuelta a España og fuldendte et smukt comeback. Foto: ANDER GILLENEA

Hollænderens familie rejste til Polen for at besøge den nærmest halvdøde cykelrytter og insisterede på, at Deceuninck-Quick-Step skulle fortsætte cykelløbet.

For holdet var i tvivl, fortæller Brian Holm.

»Alle troede jo, at han var død.«

»Det styrt var også så vildt, fordi de største skader sidder præcist i ansigtet. Det var næsten væk og tænderne også. Det var det, der gjorde det så voldsomt. Jeg skal ikke sige, om der er sket noget lignende før, men det er det voldsomste, jeg har oplevet,« siger Brian Holm, der har været en del af cykelverdenen i mere end tre årtier.

Blå bog - Føniksen Fabio Jakobsen Født 31. august 1996 (24 år)

Nationalitet: Hollandsk

Hold: Deceuninck-Quick-Step (2018-nu) SEG Racing Academy (2015-2018)

Største resultater: Tre etaper i Vuelta a España (2019, 2021) En etape i Polen Rundt (2020) En etape i BinckBank Tour (2018) To etaper i Tour de Wallonie (2021) En etape i Californien Rundt (2019)

Kilde: Procyclingstats

Styrtet skete præcist 5. august, og det var først 11. april, at Fabio Jakobsen deltog i et løb igen.

Det skete ved Tyrkiet Rundt, men vejen dertil var lang.

For Brian Holm var første skridt at se Fabio Jakobsen igen efter ulykken, der nærmest destruerede den unge cykelrytters ansigt.

»I starten efter styrtet, der var det et noget aparte syn,« fortæller Brian Holm.

Det frygtelige styrt ved Polen Rundt. Yderst til venstre ses Fabio Jakobsens cykel. Foto: ANDRZEJ GRYGIEL Vis mere Det frygtelige styrt ved Polen Rundt. Yderst til venstre ses Fabio Jakobsens cykel. Foto: ANDRZEJ GRYGIEL

»Første gang jeg så ham efter styrtet, begyndte jeg at græde. Jeg har ikke let til tårer ved sejre eller nederlag. Men det her er en anden virkelighed. Jeg vidste godt, at jeg ville blive rørt, når jeg så ham igen. Det er som, at en af ens drenge er ved at dø.«

»Der gik noget tid, før vi kunne tænke på, om han kunne cykle igen. Tankerne om at få ham tilbage var der ikke de første måneder. Han var med på træningslejr i december, der snakkede vi om det. Han havde mod på det og troede selv på, han kunne.«

Siden da er det blevet til to sejre i Tour de Wallonie i juli, indtil han på sensationel vis snuppede grand tour-sejren i Vueltaen tirsdag.

»Tankerne om, at han skulle vinde et World Tour-løb så kort efter, de var der aldrig. Det tænkte jeg aldrig på,« forklarer Brian Holm.

Til gengæld kunne Holm godt se, at hollænderen var i storform forud for det spanske etapeløb. Her regnede han efter eget udsagn med, at Fabio Jakobsen kunne vinde en etape.

Faktisk har én ting gjort særligt indtryk på Brian Holm under hele processen. Én ting, som han selv fremhæver uden at blive spurgt ind til det.

Det er, at holdchef Patrick Lefevere valgte at forlænge kontrakten med Fabio Jakobsen, selvom man på det tidspunkt ikke anede, om hollænderen havde en fremtid i toppen af international cykelsport.

»Der er budget på et cykelhold, vi har ikke en oliekilde. Så at skrive kontrakt med en rytter, der var så langt ude som ham, det synes jeg er den flotteste form for tillid,« fastslår Brian Holm.