Der var spillet 99 (eller rettere 90+9) minutter af kampen mellem OH Leuven og Standard de Liège, da Rafael Romos liv måske blev forandret for altid.

Her udlignede OH Leuven-bomberen Sory Kaba – der tidligere har spillet i FC Midtjylland – til 2-2 i det belgiske opgør, og det fik Liège-fansene til at tænde fuldstændig af.

Nærmest bogstavelig talt.

For den intense kamp udviklede sig til et kaos, da der pludselig blev kastet fyrværkeri på banen af udeholdets fans. Noget af det ramte den 31-årige Leuven-keeper. Han faldt til jorden og har mistet hørelsen på det ene øre.

OHL's goalkeeper Rafael Romo pictured during a soccer match between Standard de Liege and OH Leuven.

»En time efter kampen var Romo stadig i chok og døv på sit højre øre. Yderligere undersøgelser vil vise, om det er midlertidigt eller mere permanent,« lød det fra OH Leuvens træner, Marc Brys, efter kampen til Het Nieuwsblad.

Kampen blev spillet lørdag aften, og søndag forlød det, at Rafael Romo – der har en fortid i Superligaen for Silkeborg – fortsat ikke havde genvundet hørelsen på sit øre. Planen var derfor, at han skulle en tur forbi en speciallæge mandag.

Efter kampen bevægede Standard de Liège-præsident Bruno Venanzi sig en tur ned i omklædningsrummet til OH Leuven og kom med en uforbeholden undskyldning.

Leuven var bagud 2-0 indtil det 96. minut, da Mercier reducerede til 2-1.

Tre minutter efter var det så Sory Kaba, der var på pletten og sikrede Leuven et point.

Et point, der kan vise sig at få livsvarige konsekvenser for Rafael Romo.