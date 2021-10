Målmanden Dan Barden er blevet nødsaget til at sætte fodbolden på pause.

Det skyldes, at den 20-årige Livingston-spiller har fået konstateret testikelkræft. Det skriver Daily Mail.

Det unge målmandstalent fortæller til Norwichs officielle hjemmeside, at den seneste periode ikke har været sjov.

»Det har været en rigtig svær og udfordrende tid, men støtten fra min familie, mine venner og mine kollegaer har hjulpet mig med at komme igennem de seneste uger.«

Dan Barden er ejet af Premier League-klubben Norwich, men er på nuværende tidspunkt lejet ud til Livingston i Skotland.

Målmanden erkender, at diagnosen selvfølgelig kom som et stort chok for ham. Alligevel holder han humøret oppe.

»Det positive er, at det blev opdaget tidligt, mens alle prognoser og fremskridt har været positive indtil nu. Jeg er optimistisk med et positivt mindset.«

Dan Barden benytter ligeledes lejligheden til at takke den medicinske stab i både Norwich og Livingston. Han understreger, at de har ydet en enorm hjælp.

Sportsdirektøren i Premier League-klubben Stuart Webber siger i en udtalelse, at alle i Norwich står bag den unge og talentfulde målmand.

»Alle, som er en del af Norwich, ønsker, at Dan Barden bliver hurtig rask igen. Vi tænker alle på ham og hans familie, mens de starter denne udfordring i livet.«