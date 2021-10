NBA-spilleren Enes Kanter har skabt vrede i Kina, og nu truer en kæmpe krise.

For den amerikanske basketliga tjener massive summer på det kinesiske marked, men det kan måske hurtigt ændre sig.

For Boston Celtics-spilleren Kanter har langet kraftigt ud efter den kinesiske leder, Xi Jinping, som han kalder for 'en brutal diktator' i en video, hvor han i skarpe vendinger kritiserer det kinesiske styres ageren over for Tibet.

'Kære, brutale diktator Xi Jinping og den kinesiske regering. Tibet tilhører det tibetanske folk,' lyder det i videoen.I denne uge cementerede han sit standpunkt i Celtics' kamp mod New York Knicks, hvor han var iført en basketsko, der var malet i Tibets farver med ordene 'Free Tibet'.

Foto: USA TODAY SPORTS Vis mere Foto: USA TODAY SPORTS

Kanters aktioner betød, at NBAs streamingpartner i Kina, techgiganten Tencent, afbrød livesignalet fra Celtics-kampen – i stedet var der kun liveopdateringer i tekstform, ligesom det var umuligt at gense højdepunkter fra opgøret, skriver Wall Street Journal.

NBA har endnu ikke reageret på situationen.

Det er ikke første gang, at Kina ser sig sure på NBA.

Kinesisk stats-tv, CCTV, har ikke vist NBA-kampe siden 2019, hvor et tweet fra den daværende Houston Rockets-direktør Daryl Morey skabe dybe rifter i forholdet mellem NBA og Kina. Morey sympatiserede med Hongkongs kamp mod det kinesiske styre.