De fejrede sejren til den helt store guldmedalje. Men pludselig blev jublen afløst af dramatik efter kampen mellem Nijmegen og Vitesse.

For pludselig midt i det hele kollapsede dele af den tribune, de glade og hoppende Vitesse-fans stod på.

Noget, der tydeligvis skabte panik hos blandt andet spillerne, der prøvede at opfordre deres fans – der var i ekstase over sejren på 1-0 – til at passe på. Du kan se en video af kollapset i bunden af artiklen.

Gudskelov endte det ikke fatalt. Årsagen er formentlig, at der stod en stor container under den kollapsede tribune, som sikrede, at det hele ikke braste sammen.

Vagterne fik hurtigt de mange fans længere op, så det ikke gik yderligere galt. Foto: VINCENT JANNINK

Det fortæller Nijmegens direktør Wilco van Schaik til Sporza, og ifølge Telegraaf er der på mirakuløs vis ikke sket noget med nogle af de medrejsende fans.

»Alle kom med tilbage i bussen. Men det var et stort chok. Det ødelagde dog ikke stemningen. Vi vandt, og det var det vigtigste,« siger den medrejsende fan Danny til Telegraaf.

Efterfølgende har Nijmegens borgmester sagt til mediet, at en undersøgelse skal i gang hurtigst muligt for at finde ud af, hvordan det kunne ske. For det kunne være gået helt galt.

Det var danske Nikolaj 'Futte' Frederiksen, der sikrede sejren. Også Jacob Rasmussen var med for Vitesse, mens Nijmegen havde både Lasse Schöne og Mikkel Duelund på banen.