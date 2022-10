Lyt til artiklen

Østerbro kan blive forvandlet til en krigszone 2. november.

For det er ikke bare en fodboldkamp. Det er nærmest krig på åben gade, og når FC København byder den tyske storklub Borussia Dortmund velkommen i Parken, bliver det med stor sandsynlighed det, der sker uden for ønsværen, som kommer til at stjæle alle overskrifter.

Det store Champions League-brag kommer til at tiltrække nogle af Europas mest brutale hooligans til de københavnske gader, frygter politiet.

Efter de to klubbers første opgør i september – hvor der opstod voldsomme uroligheder mellem fansene både på og uden for stadion, ligesom der blev affyret store mængder pyroteknik mellem fanafsnittene – forventer Københavns Politi, at et lignende scenario kan gentage sig.

Der udspillede sig skandaløse scener på tilskuerpladserne inden kampen mellem Dortmund og FC København. Foto: RONALD WITTEK Vis mere Der udspillede sig skandaløse scener på tilskuerpladserne inden kampen mellem Dortmund og FC København. Foto: RONALD WITTEK

Og derfor har politikredsen da også for længst anmodet Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) om, at kampen bør afvikles uden fans fra udeholdet.

»På baggrund af urolighederne ved de to klubbers første kamp i Dortmund har vi desværre en forventning om, at der i forbindelse med kampen i København vil komme grupper af både tyske og danske fans, som er ude på at lave ballade. Både på selve kampdagen, men også allerede dagen før,« lød det tidligere på ugen fra Peter Dahl, der er ledende politiinspektør hos Københavns Politi.

UEFA har dog – indtil videre – ikke vist tegn på at efterkomme anbefalingen. Og det er, på trods af at kilder fortæller til B.T., at der er lagt op til én af de største politiopgaver i forbindelse med en fodboldkamp i Danmark i årevis.

Men hvorfor er det lige netop dén kamp i Parken, der har skabt et muligt skrækscenario?

Det skyldes grundlæggende, at tyske hooligans fra de to storklubber Borussia Dortmund og Hamburger SV har et specielt tilhørsforhold til dansk fodbold.

Ifølge B.T.s oplysninger har der nemlig igennem cirka 15 år været et tæt samarbejde mellem Brøndbys inkarnerede fangruppering Alpha og Dortmunds The Unity.

Blandt andet har klubbens fangrupperinger vist støttebannere for hinanden, ligesom fansene hyppigt har rejst til hinandens kampe.

I juni skrev The Unity desuden en længere støtteerklæring til Brøndbys fans, efter der igen var rygter om, at udenlandske investorer stod klar i kulissen til at overtage klubben.

Politiet måtte splitte de to fangrupper ad flere gange til det første opgør mellem Dortmund og FCK. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Politiet måtte splitte de to fangrupper ad flere gange til det første opgør mellem Dortmund og FCK. Foto: Liselotte Sabroe

Dortmund-tilhængerne støttede også Brøndby-fansene i protesterne mod rygterne om Red Bulls mulige overtagelse af klubben i begyndelsen af 2020.

Derudover har der været stærke bånd mellem dele af fanmiljøet i Hamburger SV og FC København siden begyndelsen af 2000.

Det specielle venskab begyndte ifølge B.T.s oplysninger, da de to klubber mødtes i UEFA Cuppen i 2005, hvor FCK-fans forsøgte at gennemføre en såkaldt tifo, men tyske vagter på stadion stoppede dem.

Det fik herefter flere HSV-supportere til at gribe ind og hjælpe de danske fans med at gennemføre tifoen, og det blev altså startskuddet til et årelangt venskab.

Til FCK-kampe ser man da også hyppigt HSV-flag, og kilder fortæller til B.T., at omkring 20 tyske HSV-fans sågar har sæsonkort til Parken.

Venskabet mellem klubberne blev endnu en gang bekræftet, da flere Hamburg-hooligans rejste til Dortmund for at støtte københavnerne til det første CL-opgør.

Her var ligeledes flere Brøndby-hooligans også rejst til Dortmund for at støtte den tyske klub mod den danske rival. Noget, der resulterede i overfald på FCK-fans.

Det er dog ikke kun HSV-tilhængere, der de seneste år har haft et særligt bånd til de københavnske fans. Også Helsingborg IF-supportere har eksempelvis tidligere assisteret FCK-hooligans under kampe.

Og med den svenske klubs ærkerivaler, Malmö FF, på den anden side af Øresund, er en intern svensk hooligankrig i de københavnske gader til opgøret – oven i det i forvejen sprængfarlige møde mellem FCK og Dortmund – det værst tænkelige scenario for politiet.

B.T. har forsøgt at få et svar fra Københavns Politi på, hvilke tiltag der er i spil for at kunne afværge en åben hooligankrig i gaderne.

»Københavns Politi ønsker ikke at gå i detaljer om mulige konkrete tiltag i forbindelse med kampen mellem FC København og Dortmund,« lyder det dog i et mailsvar.