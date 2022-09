Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er alt andet end det, der skal foregå på banen, som har stjålet overskrifterne inden aftenens Champions League-brag mellem FC København og Dortmund.

For efter B.T. tirsdag morgen kunne fortælle om en voldelig episode, hvor en række sortklædte Dortmund- og Brøndby-hooligans stod bag overfaldet på flere FCK-fans, er det voldsomme hooligan-miljø blevet kampens helt store samtaleemne.

Dortmund og Brøndby er nemlig venskabsklubber på fanniveau, og tilhængerne fra de respektive klubbers hårde kerner har nære bånd til hinanden.

Men det er ikke kun aftenens hjemmehold, der får selskab af hooligans fra en såkaldt venskabsklub. FC Københavns hårde kerne får også opbakning.

Dortmund- og Brøndby-hooligans mandag aften. Foto: Lukas Wittland/Ruhr Nachrichten Vis mere Dortmund- og Brøndby-hooligans mandag aften. Foto: Lukas Wittland/Ruhr Nachrichten

For ifølge tysk politi kommer de omkring 3.500 FCK-fans til at få selskab af flere Hamburg SV-hooligans til aftenens kamp.

»Vi forventer nogle HSV-hooligans, men vi gør alt for at forhindre sammenstød mellem fangrupperne,« siger Gunnar Wortmann, der er talsmand for det lokale politi i Dortmund, til B.T.

Hvor mange forventer I, der kommer til aftenens kamp?

»Vi ved ikke, hvor mange der kommer. Vi forventer nogle stykker. Ikke i tusindvis, men vi er forberedte på alt.«

Hvor ofte oplever I, at tyske hooligans rejser til kampe for at hjælpe deres 'venskabsklubber'?

»Vi ser det nogle gange, at de her vennefangrupper hjælper hinanden i de europæiske kampe. Ikke hver kamp, men nogle gange er de der.«

Der har været stærke bånd mellem dele af fanmiljøet i Hamburger SV og FC København siden begyndelsen af årtusindet.

Det specielle venskab begyndte ifølge B.T.s oplysninger, da de to klubber mødtes i Uefa Cuppen i 2005. Her forsøgte FCK-fans at gennemføre en såkaldt tifo, men vagter på stadion stoppede dem.

Det fik HSV-supportere til at gribe ind og hjælpe de danske fans med at gennemføre tifoen, og det blev altså grundstenen til et årelangt venskab.

Til FCK-kampe ser man hyppigt HSV-flag, og ifølge B.T.s oplysninger har omkring 20 tyske HSV-fans sågar sæsonkort til Parken.

På den måde er der opstået venskaber mellem de to klubber. Både blandt ultras-grupperingerne, der normalt ikke er voldsparate, men også i de mere hårdkogte casual-miljøer.

Det var politiet i Dortmund, der tirsdag bekræftede, at en gruppering bestående af Dortmund- og Brøndby-hooligans havde angrebet en gruppe FCK-tilhængere i centrum af byen.

En episode, som både Brøndby og FC København efterfølgende har været ude og fordømme.

DU KAN SE MANDAGENS VOLDSOMME EPISODE I KLIPPET ØVERST I ARTIKLEN