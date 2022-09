Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En voldsom video på de sociale medier har stjålet al fokus inden aftenens Champions League-brag mellem FCK og Dortmund.

For tirsdag bekræftede tysk politi nemlig over for B.T., at en voldelig episode havde fundet sted mandag aften på Alter Markt, hvor en række sortklædte Dortmund- og Brøndby-hooligans havde overfaldet flere FCK-fans.

En episode, som Brøndby IF nu fordømmer.

»Vi er bekendte med, at der på de sociale medier florerer videoer og billeder fra Dortmund, hvor man ser hooligans i Brøndby-trøjer deltage aktivt i slagsmål og uroligheder,« siger klubbens pressechef, Christian Schultz, til B.T. og tilføjer:

»Det er skrækkelige billeder og ødelæggende for fodbolden, at hooligans tager klubber som gidsler ved at bære klubtrøjer i noget, der absolut intet har med fodbold at gøre.«

SE DET VOLDSOMME KLIP ØVERST I ARTIKLEN

Hos FC København er man ligeledes bevidste om mandagens overfald, og i klubben er man da også lettede over, at ingen af de personer, der blev overfaldet, er kommet alvorligt til skade.

Det fortæller klubbens kommunikationschef, Jes Mortensen, til B.T.

»Det er indlysende idiotisk, og vi er selvfølgelig opmærksomme på det, ligesom myndighederne er det. Vi er lettede over, at ingen tilsyneladende er kommet alvorligt til skade,« siger han.

Det var politiet i Dortmund, der tirsdag bekræftede, at en gruppering bestående af Dortmund- og Brøndby-fans havde angrebet en gruppe FCK-tilhængere på torvet Alter Markt i det centrale Dortmund. Et sted, der ellers var udpeget som et trygt 'kontaktpunkt' for danske fans på udebanetur.

»De første meldinger gik på, at 50 til 70 personer fra ultras-grupperne i Dortmund og Brøndby var sammen i centrum af Dortmund ved 19.30-tiden,« lød det blandt andet fra politiet.

Dortmund og Brøndby er venskabsklubber på fanniveau, og tilhængerne fra de respektive klubbers hårde kerner har altså nære bånd til hinanden.

Tysk politi fortæller dog videre, at de mange hooligans de gik hver til sit efter den voldelige episode, hvor mange af dem hoppede ind i biler med danske nummerplader.

Ingen er blevet anholdt efter mandagens hændelser.