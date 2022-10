Lyt til artiklen

Hvis det står til politiet, så skal der ikke Dortmund-fans til København i forbindelse med Champions League-kampen mod FCK i starten af november.

For Københavns Politi har nemlig været i dialog med Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) med henblik på at afvikle kampen uden fans fra udeholdet.

Det bekræfter Københavns Politi over for B.T.

»På baggrund af urolighederne ved de to klubbers første kamp i Dortmund har vi desværre en forventning om, at der i forbindelse med kampen i København vil komme grupper af både tyske og danske fans, som er ude på at lave ballade. Både på selve kampdagen, men også allerede dagen før,« siger Peter Dahl, der er ledende politiinspektør hos Københavns Politi, og fortsætter:

»Derfor er vi i gang at undersøge, hvordan vi bedst sikrer en ordentlig afvikling af kampen, og en af mulighederne er, at der ikke kommer fans fra udeholdet. Det har vi anbefalet UEFA, som dog ikke umiddelbart har vist tegn på at ville efterkomme vores anbefaling. Derfor undersøger vi nu, hvad der ellers er muligheder, så vi kan få afviklet kampen under så sikre forhold som muligt.«

Det var i weekenden, at den tyske storklub kunne meddele, at klubbens fans ikke var velkomne i den danske hovedstad til kampen, hvis det stod til Københavns Politi.

Politikredsen havde dog på daværende tidspunkt ikke meldt noget officielt ud. Men det har de altså nu.

Opdateres...