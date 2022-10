Lyt til artiklen

Københavns Politi har ifølge Dortmund anmodet UEFA om, at der ikke kommer tyske fans til kamp i København.

2. november tørner FC København og Borussia Dortmund sammen i Parken i Champions League, og står det til Københavns Politi, bliver det uden Dortmund-fans i den danske hovedstad.

Det oplyser i hvert fald Borussia Dortmund på sin hjemmeside.

Klubben skriver således, at Københavns Politi har anmodet Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) om, at kampen afvikles uden udebanefans af sikkerhedsmæssige årsager.

B.T. har lørdag aften forsøgt at få dette bekræftet af Københavns Politi, men det har ikke været muligt endnu.

Ønsket fra Københavns Politi kommer på baggrund af, at der var optøjer, da de to klubber 6. september mødte hinanden i Dortmund.

Ved den lejlighed var der uroligheder mellem de to klubbers fans både på og uden for stadion. På stadion blev der ikke mindst affyret store mængder pyroteknik mellem fanafsnit.

Derudover var hooligans fra Brøndby rejst til Dortmund for at støtte den tyske klub mod den danske rival, og der var eksempler på, at Brøndby-hooligans overfaldt FCK-fans op til kampen.

I Dortmund har man planer om at starte billetsalget til kampen i København på tirsdag, selvom UEFA endnu ikke har truffet en beslutning ovenpå anmodningen fra Københavns Politi, skriver Borussia Dortmund på sin hjemmeside.

Som følge af urolighederne ved den seneste kamp bliver alle Dortmund-billetter gjort personlige med navn på. På sin hjemmeside opfordrer Dortmund desuden til, at man ikke bærer klubtrøje eller andet fanudstyr i de københavnske gader.

Ledende politiinspektør Peter Dahl sagde fredag til B.T., at Københavns Politi er i dialog med det tyske politi op til højrisikokampen.

»Vi kan bekræfte, at vi er i dialog med tysk politi, og at der kommer spottere fra Dortmund.«

Samtidigt slog Peter Dahl fast, at kamptidspunktet ikke bliver ændret fra 21.00 til tidligere på dagen, og en flytning af dato for kampen ikke kommer i spil.