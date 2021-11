Det er om at nyde legenden Lars Høgh, mens man kan.

I de seneste dage har den utroligt vellidte målmandstræner fortalt sin ulykkelige historie om, hvordan kræften er ved at tage livet af ham, og der bliver nu talt om, at det er måneder og ikke år, han har tilbage.

Gensynsglæden var derfor større end nogensinde, da det fynske ikon lørdag troppede op til landsholdets træning i Helsingør og hilste på sine kolleger og venner, og en af de tætteste samarbejdspartnere, Kasper Schmeichel, fik sig en uventet overraskelse, der bliver husket.

»Det betød utroligt meget. Som mange ved, er Lars en kæmpestor del af ikke kun mit fodboldliv, men også mit personlige liv. Der er ingen tvivl om, at når han ikke er her, så er samlingerne lidt anderledes for mig. Jeg bruger rigtig, rigtig mange timer med ham, specielt når vi er samlet her (i landsholdslejren, red.), så det er helt sikkert en ting, som jeg mærker meget,« siger Kasper Schmeichel og tilføjer:

Lars Høgh betyder meget i Kasper Schmeichels liv, også uden for fodbolden. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Lars Høgh betyder meget i Kasper Schmeichels liv, også uden for fodbolden. Foto: Liselotte Sabroe

»Men dét, at han kom til kampen, og jeg har været ovre for at besøge ham, og vi har snakket sammen hele ugen, og at han så kommer op i lejren, det var et kæmpe boost, ikke kun for mig, men jeg tror for alle,« forklarer landsholdsmålmanden, der var én af de få, Lars Høgh gav et kram til.

»Jeg tror, at alle kunne se, hvor glade folk var for at se ham, og ja, det var dejligt, at han havde overskud til at komme og besøge os. Det gjorde meget for gruppen,« pointerer Schmeichel om Lars Høgh, der også havde sin kone Tine, datteren Josefine og hendes mand, Lasse Sjørslev, med.

»Det var fedt, at han kunne tage sin familie med, og de kunne få lov at se, hvor meget han betyder for os,« siger Schmeichel.

Lars Høgh kæmper med kræft i bugspytkirtlen og er nu så svag, at han ikke kan tåle mere kemo for øjeblikket.